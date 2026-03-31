Soudan: Le ministre de la Justice rencontre le Wali de l'État du Nil Blanc

Le ministre de la Justice, le Dr Abdullah Dirif, a rencontré le Wali de l'État du Nil Blanc, le lieutenant-général Qamar Al-Din Mohamed Fadl Al-Moula.

Le Wali a présenté un exposé détaillé sur la situation sécuritaire de l'État et les efforts de développement et de reconstruction en cours saluant le rôle du ministère dans le respect de l'État de droit et la contribution de l'administration judiciaire de l'État à la prestation de services juridiques.

Le ministre a, quant à lui, loué les efforts déployés par l'État pour promouvoir la stabilité, la sécurité et le développement, et a salué son expérience en matière de mise en oeuvre du recouvrement électronique des recettes au sein des administrations publiques.

Il a qualifié cette initiative de modèle digne d'être reproduite à l'échelle nationale, soulignant son rôle dans l'augmentation des recettes, la lutte contre la corruption et la prévention des pratiques de recouvrement illégales.