Cote d'Ivoire: Droits de l'Homme - Le CNDH conserve son statut A pour cinq ans et signe une performance historique

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) de Côte d'Ivoire vient de franchir une nouvelle étape majeure dans son parcours institutionnel. Déjà accrédité au statut « A » depuis décembre 2020 par l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'Homme (GANHRI), l'institution ivoirienne a été reconduite dans ce rang d'excellence pour une nouvelle période de cinq ans.

Cette décision fait suite à une évaluation rigoureuse menée en octobre 2025 par le Sous-comité d'accréditation (SCA) de la GANHRI, composé de représentants des institutions nationales des droits de l'Homme d'Europe, d'Asie, des Amériques et d'Afrique. À l'issue de ce processus, le CNDH figure parmi neuf institutions, sur 119 pays en lice, à avoir obtenu ou conservé ce prestigieux statut.

Cette reconnaissance internationale consacre le travail soutenu de l'équipe dirigeante, conduite par sa présidente, Namizata Sangaré. Son leadership a permis de hisser le CNDH au rang des institutions nationales les plus performantes au monde en matière de promotion et de protection des droits humains.

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Il s'agit d'une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire : jamais auparavant l'institution nationale des droits de l'Homme n'avait obtenu deux fois consécutives le statut A. Ce label confère au CNDH des prérogatives importantes sur la scène internationale. Il lui permet notamment de participer avec droit de vote aux délibérations de la GANHRI et d'accéder directement aux sessions du Conseil des droits de l'Homme à Genève.

Dans le cadre de l'Examen périodique universel (EPU), le CNDH bénéficie également d'un temps de parole équivalent à celui des États examinateurs. Il peut ainsi formuler des observations, proposer des recommandations et plaider pour leur prise en compte, contribuant à l'amélioration continue de la situation des droits de l'Homme en Côte d'Ivoire.

Pour rappel, l'évaluation finale s'est tenue en présentiel le 28 octobre 2025 à Genève, après la transmission des documents requis en avril et septembre de la même année. Le statut A étant attribué pour cinq ans, le CNDH sera à nouveau évalué en 2030 au regard des Principes de Paris.

Ce succès s'inscrit dans une progression continue de l'institution, qui avait obtenu le statut B en mai 2016, avant d'accéder au statut A en octobre 2020. Parmi les autres institutions accréditées figurent celles du Burundi, du Togo, du Ghana et de la Mauritanie. Quant à la France, son accréditation est prévue pour novembre 2026.

Alors qu'elle arrive en fin de mandat, la présidente Namizata Sangaré passera le relais à une nouvelle équipe le 10 avril prochain, laissant derrière elle un héritage institutionnel renforcé et une reconnaissance internationale consolidée.