Cote d'Ivoire: Concours direct des Agents d'hygiène - La Fonction publique recrute 3000 personnes

Le ministère d'Etat, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration recrute 3000 personnes en qualité d'agents d'hygiène sur l'ensemble du territoire national. Les inscriptions ont démarré depuis le lundi 16 mars et prendront fin le jeudi 30 avril 2026, sur le site Internet : www.fonctionpublique.gouv.ci.

Peuvent faire acte de candidature, les personnes de nationalité ivoirienne, titulaires du Certificat d'études primaires élémentaires (Cepe) et âgées de 18 ans au moins et de 42 ans au plus au 31 décembre 2025.

A l'instar des autres concours, les candidats doivent obligatoirement joindre en ligne, la version numérique de la carte nationale d'identité ou la première page du passeport en cours de validité ; l'extrait d'acte de naissance ou le jugement supplétif de l'année 2026 ; le diplôme requis et la carte ou le récépissé d'enrôlement Cmu en format Jpeg, Jpg, Png ou Pdf.

Les frais d'inscription au concours sont fixés à 23 500 Fcfa et le kit numérique à 7 500 Fcfa, payables en ligne.

La prise de vue et la déclaration sur l'honneur de non-engagement à la Fonction publique se font dans les directions régionales d'Abidjan, Abengourou, Bondoukou, Bouaké, Daloa, Gagnoa, Korhogo, Man, San Pedro et Yamoussoukro.