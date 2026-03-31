La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) franchit une nouvelle étape dans son engagement en faveur de l'industrialisation du continent. L'institution financière panafricaine a annoncé, le 31 mars 2026 au Caire, sa participation à hauteur de 2,5 milliards de dollars américains dans un prêt syndiqué senior à terme de 4 milliards de dollars, destiné à Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE (DPRP).

Ce financement structurant, co-arrangé par Afreximbank et Access Bank, s'inscrit dans une facilité de crédit d'une durée de cinq ans. Il vise à consolider les financements existants de la raffinerie, optimiser sa structure de capital et accompagner son évolution vers une pleine maturité opérationnelle, en phase avec ses ambitions de croissance à long terme.

Avec une capacité de traitement estimée à 650 000 barils par jour, la raffinerie Dangote s'impose comme le plus grand complexe de raffinage et de pétrochimie du continent africain.

Cette nouvelle injection de capitaux devrait renforcer significativement la solidité financière de l'entreprise, tout en améliorant sa flexibilité budgétaire. Elle permettra également de conforter son rôle stratégique en tant que fournisseur majeur de produits pétroliers raffinés pour l'Afrique et les marchés internationaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La contribution d'Afreximbank, qui représente la part la plus importante du consortium, illustre le rôle de premier plan de la Banque dans la mobilisation de ressources financières au service de projets structurants. Elle s'inscrit dans une vision globale visant à promouvoir la substitution des importations, dynamiser le commerce intra-africain et renforcer la sécurité énergétique du continent.

Depuis le démarrage des opérations de raffinage en février 2024, Afreximbank n'a cessé d'accompagner la raffinerie Dangote. L'institution lui a notamment accordé une facilité de fonds de roulement d'un milliard de dollars et a joué un rôle de conseiller financier dans le cadre de l'initiative « Naira-for-Crude ». Ce mécanisme innovant permet l'achat de pétrole brut et la commercialisation de produits raffinés en monnaie locale, réduisant ainsi la dépendance aux devises étrangères.

Lors d'une réunion stratégique tenue au Caire entre le conseil d'administration d'Afreximbank et la direction du groupe Dangote, le président de la Banque, Dr George Elombi, a réaffirmé la vision panafricaine de l'institution. Il a souligné que cet engagement financier traduit la volonté d'investir dans les entreprises africaines pour bâtir un avenir économique solide et résilient. Depuis 2015, Afreximbank a ainsi injecté près de 15 milliards de dollars dans le groupe Dangote.

Pour sa part, Alhaji Aliko Dangote, président-directeur général de Dangote Industries Limited, a salué un financement déterminant pour l'avenir de la raffinerie. Selon lui, cette opération renforce les bases financières de l'entreprise et ouvre la voie à une nouvelle phase de croissance, au service du Nigeria, de l'Afrique et du marché mondial.

Au-delà de son impact financier, cette transaction témoigne de la confiance des investisseurs africains et internationaux dans le potentiel transformateur de la raffinerie Dangote. Elle incarne également une dynamique plus large : celle d'une Afrique qui mise sur ses propres ressources, ses champions industriels et des partenariats stratégiques pour accélérer son développement.

À travers ce soutien, Afreximbank réaffirme son rôle de catalyseur du changement économique sur le continent, contribuant à bâtir une Afrique plus autonome, plus compétitive et résolument tournée vers l'avenir.