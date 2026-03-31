Tunisie: Tunis, capitale du tourisme arabe 2027 - Un projet stratégique pour le rayonnement de la Tunisie

31 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Sofiene Tekaya, a affirmé que le programme « Tunis, capitale du tourisme arabe 2027 » constitue un projet national stratégique et non un simple événement ponctuel. Ce programme vise à promouvoir un tourisme haut de gamme, à créer de la richesse et à générer de nouvelles opportunités d'emploi.

Lors d'une séance de travail consacrée à la préparation de ce programme, tenue lundi, le ministre a souligné que cette initiative contribuera à renforcer le rayonnement de la Tunisie aux niveaux international et arabe.

La réunion a permis de présenter le cadre général du programme, ainsi que sa stratégie de communication, son approche et sa vision, en plus des principaux programmes proposés, selon des données publiées mardi par le ministère du Tourisme.

Ont pris part à cette séance des représentants de plusieurs ministères, des cadres du département ainsi que des responsables d'établissements sous tutelle. Les discussions ont porté sur les contributions attendues de chaque partie et sur les propositions susceptibles d'enrichir le programme.

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Le projet « Tunis, capitale du tourisme arabe 2027 » a été officiellement lancé le 22 décembre 2025 lors d'une cérémonie organisée au Théâtre municipal de Tunis. Selon le ministère, il s'agit d'un projet national fédérateur visant à positionner la capitale comme une destination arabe intégrée, alliant richesse historique et modernité.

 

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