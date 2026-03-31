Cote d'Ivoire: Jif - Le ministre Jacques Assahoré mobilise les acteurs autour de l'économie verte

À l'occasion de la Journée internationale des forêts (Jif) 2026, la Côte d'Ivoire a réaffirmé son ambition de faire de ses ressources forestières un levier stratégique de développement économique.

La cérémonie officielle s'est tenue, le lundi 30 mars 2026, à l'Hôtel Palm Club, en présence de nombreux acteurs du secteur.

Placée sous le thème « Les forêts et les économies », cette édition a mis en lumière le rôle crucial des forêts dans la création de richesse et la transformation structurelle des économies africaines. Dans son allocution, le ministre des Eaux et Forêts, Jacques Assahoré Konan, a souligné que les forêts ne doivent plus être perçues uniquement comme un patrimoine à préserver, mais comme un véritable capital économique.

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« Les forêts constituent des infrastructures économiques naturelles », a-t-il déclaré, insistant sur leur contribution à des secteurs clés tels que l'agroforesterie, l'écotourisme ou encore les mécanismes liés au carbone. « En effet, des milliers de ménages ivoiriens dépendent directement ou indirectement des ressources forestières pour leurs revenus, renforçant ainsi leur rôle dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire », a-t-il précisé.

Cependant, le ministre n'a pas éludé les défis. La dégradation du couvert forestier représente une menace à la fois écologique et économique. Pour y faire face, le gouvernement, sous l'impulsion du président Alassane Ouattara, a engagé une politique ambitieuse visant à restaurer 20 % du couvert forestier d'ici 2030. Cette stratégie repose sur la restauration des forêts, la promotion des filières durables et la mobilisation de financements innovants. « C'est pourquoi nous devons nous engager à relever ces défis », a-t-il exhorté.

Prenant la parole au nom du comité d'organisation, le conservateur général Kouassi Lucien a salué l'engagement des parties prenantes et rappelé l'importance croissante de cet événement, devenu un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur forestier. Il a également retracé l'évolution des thèmes des éditions précédentes, traduisant une volonté constante d'adapter les réflexions aux enjeux contemporains.

Le point d'orgue de cette journée a été un panel de haut niveau réunissant experts et décideurs, notamment Cissé Marcelin, directeur général du Plan, N'Guessan Koffi Rodrigue, directeur général du Développement rural au sein du ministère en charge de l'Agriculture, Boubacar Ben Salah, président du Syndicat des producteurs industriels du bois, et Sylvestre Coudert, PDG de Forestry France. Les échanges ont mis en évidence la nécessité d'une gestion durable des forêts, condition essentielle pour maximiser leur contribution à l'économie nationale.

Tous ont convergé vers une même conclusion : les forêts constituent un pilier incontournable pour une croissance inclusive et durable. À travers une exploitation responsable et innovante, elles peuvent devenir un moteur puissant de la transition vers une économie verte.

Plus qu'une célébration, cette édition 2026 de la Journée internationale des forêts se positionne comme un appel à l'action collective en faveur de la préservation et de la valorisation durable de ce patrimoine vital.