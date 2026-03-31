Cote d'Ivoire: Bouaké - Un nouveau-né découvert dans une décharge

31 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par FRANCK YEO

Les éléments de la 3e compagnie de Bouaké ont fait, le lundi 30 mars 2026, une découverte ahurissante aux environs de 10 h 30, au quartier Air France 3.

Selon le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm), qui a livré l'information, il s'agit de la découverte d'un nouveau-né abandonné dans une décharge à ciel ouvert. En dépit des conditions précaires de sa découverte, le nourrisson a été retrouvé conscient.

Il a donc été immédiatement pris en charge par les équipes compétentes du Gspm. Grâce à la rapidité d'intervention de l'ambulance de réanimation, le bébé a été évacué d'urgence vers le service de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire (Chu) de Bouaké pour recevoir les soins appropriés.

Étaient présents sur les lieux la Police nationale ainsi que des éléments de l'Agence nationale de gestion des déchets (Anaged).

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