Tunisie: Askware inaugure son nouveau siège à Novation City et accélère son expansion internationale

Askware, cabinet de conseil et d'expertise technologique spécialisé dans l'expérience client et l'accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale, annonce l'inauguration de son nouveau siège au sein de Novation City, à Sousse. Cet événement, organisé le 27 mars 2026, s'est tenu en présence de clients, partenaires et acteurs de l'écosystème technologique venus de plusieurs pays.

Cet événement marque une nouvelle étape dans la trajectoire de croissance d'Askware. Il s'inscrit dans une ambition claire : devenir un acteur de référence de l'écosystème Microsoft en France, en Afrique du Nord et au Middle East. À cette occasion, des clients et partenaires venus de plusieurs pays ont répondu présents, illustrant la présence internationale de l'entreprise et la confiance accordée à son expertise.

Askware a été fondée par Lassaad Attig, fort de plus de vingt ans d'expérience dans l'écosystème Microsoft, dont plusieurs années en tant qu'expert solutions chez Microsoft France. Cette double culture, à la fois technique et orientée terrain, est au cœur de la vision d'Askware : la transformation digitale ne se limite pas aux outils, elle repose avant tout sur la capacité à comprendre en profondeur les enjeux métier et à les traduire en solutions concrètes, durables et créatrices de valeur pour les organisations.

Basée à Sousse, où se situe son siège principal, Askware dispose d'un bureau à Paris et poursuit son développement en Afrique du Nord et au Middle East. L'entreprise accompagne des organisations à l'international.

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Un nouveau siège au cœur de l'écosystème technologique

L'installation du nouveau siège à Novation City s'inscrit dans la volonté d'Askware de renforcer sa présence dans l'écosystème technologique tunisien tout en soutenant sa croissance internationale.

Ce nouvel espace permettra à l'entreprise de renforcer ses activités de conseil et d'intégration, d'attirer et d'accueillir de nouveaux talents, ainsi que de consolider ses capacités de delivery. « L'ouverture de ce nouveau siège représente une étape importante dans l'évolution d'Askware. Elle reflète notre ambition de poursuivre notre croissance et d'accompagner nos clients dans leurs projets de transformation digitale à l'échelle internationale », a déclaré Lassaad Attig, fondateur et président d'Askware, à l'occasion de l'inauguration.

Une stratégie d'expansion en Afrique du Nord et au Middle East

Dans le cadre de sa stratégie de développement international, Askware accélère son expansion en Afrique du Nord et au Middle East, des régions portées par une forte dynamique de transformation digitale et d'investissement technologique.

En parallèle, l'entreprise poursuit le renforcement de ses standards de qualité et de sécurité, notamment à travers des démarches de certification internationales telles que ISO 9001 et ISO 27001.

À propos d'Askware

Askware accompagne les organisations dans leur transformation digitale en repensant l'expérience client et les processus métiers pour générer un impact durable. Le cabinet intervient auprès de groupes internationaux et d'acteurs de premier plan dans des secteurs tels que l'hospitality, le luxe, la promotion immobilière et le private equity, en intégrant pleinement les opportunités offertes par l'intelligence artificielle.

En s'appuyant sur l'écosystème Microsoft, Askware conçoit et déploie des solutions innovantes, notamment autour de la data et de l'IA, permettant d'accélérer la performance, renforcer l'agilité et créer de la valeur à grande échelle.