Tunisie: Vignette, télépaiement, IRPP... la DGI fixe les échéances fiscales du mois d'avril

Concernant les déclarations et obligations fiscales pour le mois d'avril 2026, la Direction Générale des Impôts (DGI), relevant du ministère des Finances, a fixé six échéances majeures conformément au calendrier fiscal qui suit :

06 avril : Délai limite pour le paiement de la taxe de circulation (vignette) pour les personnes physiques (propriétaires de véhicules dont le numéro d'immatriculation est impair).

15 avril : Date limite de dépôt de la déclaration mensuelle pour les personnes physiques, et de la déclaration trimestrielle pour les contribuables soumis au régime forfaitaire ainsi que ceux rattachés au régime réel.

20 avril : Dépôt de la déclaration mensuelle pour les personnes morales adhérentes au système de télé-déclaration et de télépaiement.

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27 avril : Dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu (IRPP) pour les commerçants, y compris ceux relevant du régime forfaitaire.

28 avril : Dernier délai pour le dépôt de la déclaration mensuelle pour les personnes morales qui sont non soumises à l'obligation de télé-déclaration.

30 avril : Date limite pour le dépôt de la déclaration de l'employeur.

Selon les informations publiées sur le site « gabsia.tn », la Direction Générale des Impôts a précisé que ces dates représentent le dernier jour du délai légal et non l'unique jour de dépôt. Elle encourage les contribuables à effectuer leurs démarches avant l'avènement de la date limite des échéances afin d'éviter l'encombrement des recettes des finances et la saturation du système informatique.

L'administration rappelle que si le dernier jour d'un délai fiscal coïncide avec un dimanche ou un jour férié, le dépôt peut être effectué le jour suivant sans pénalités de retard.