Tunisie: Décès de Afif Hendaoui, figure de la diplomatie et de l'université tunisienne

31 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'économiste et universitaire Afif Hendaoui est décédé lundi 30 mars 2026 à l'âge de 77 ans, suscitant une vive émotion dans les milieux académique et diplomatique tunisiens. Professeur de l'enseignement supérieur depuis 1989, il a marqué l'université tunisienne, notamment en présidant l'Université de Tunis III entre 1991 et 1996.

Sa carrière s'est également distinguée par de hautes fonctions diplomatiques. Il a été ambassadeur de Tunisie en Suède, Finlande et Islande, puis en Autriche, Hongrie et Slovaquie, tout en représentant la Tunisie auprès des organisations internationales à Vienne. Il a également occupé le poste de ministre délégué chargé des droits de l'homme, de la communication et des relations avec la Chambre des députés entre 2000 et 2001.

De retour à Tunis, il a dirigé l'École nationale d'administration jusqu'en 2013, contribuant à la formation de générations de cadres.

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