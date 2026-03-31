Tunisie: Décès de Afif Hendaoui, figure de la diplomatie et de l'université tunisienne

L'économiste et universitaire Afif Hendaoui est décédé lundi 30 mars 2026 à l'âge de 77 ans, suscitant une vive émotion dans les milieux académique et diplomatique tunisiens. Professeur de l'enseignement supérieur depuis 1989, il a marqué l'université tunisienne, notamment en présidant l'Université de Tunis III entre 1991 et 1996.

Sa carrière s'est également distinguée par de hautes fonctions diplomatiques. Il a été ambassadeur de Tunisie en Suède, Finlande et Islande, puis en Autriche, Hongrie et Slovaquie, tout en représentant la Tunisie auprès des organisations internationales à Vienne. Il a également occupé le poste de ministre délégué chargé des droits de l'homme, de la communication et des relations avec la Chambre des députés entre 2000 et 2001.

De retour à Tunis, il a dirigé l'École nationale d'administration jusqu'en 2013, contribuant à la formation de générations de cadres.