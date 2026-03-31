Tunisie: Peines allant jusqu'à 6 ans de prison pour d'anciens responsables et des proches de Ben Ali

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a rendu, hier, plusieurs décisions dans une affaire liée à l'octroi illégal de terrains appartenant à l'État.

Le tribunal a prononcé un non-lieu en faveur de l'ancien ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Ridha Grira, ainsi que d'un ancien joueur international.

En revanche, la juridiction a condamné le neveu de l'ancien président Zine El Abidine Ben Ali à quatre ans de prison. Plusieurs autres proches de l'ancien chef de l'État ainsi que l'ancien gouverneur de Sousse ont, quant à eux, été condamnés à six ans de prison avec exécution immédiate.

Selon une source judiciaire, cette affaire porte sur l'attribution de lots de terrains domaniaux dans le gouvernorat de Sousse, obtenus de manière illégale au profit de membres de la famille et de proches de l'ancien président.