Tunisie: Smart Grid - Le pays vise 5 millions de compteurs intelligents à l'horizon 2035

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) poursuit le déploiement de son projet de réseau intelligent « Smart Grid », avec déjà environ 80 000 compteurs intelligents installés dans plusieurs régions du pays, a indiqué son président-directeur général, Fayçal Trifa.

S'exprimant en marge d'une conférence de presse tenue ce mardi, il a précisé que ces installations ont été réalisées dans le cadre d'une phase pilote couvrant Sousse, Sfax, Kerkennah, Tunis et Béja. Le projet devrait être finalisé d'ici la fin de l'année en cours ou au début de l'année prochaine, a-t-il ajouté.

Le projet Smart Grid, présenté comme une initiative pionnière à l'échelle africaine, représente un investissement estimé à 400 millions de dinars. Il prévoit l'installation d'environ 500 000 compteurs intelligents sur l'ensemble du réseau tunisien d'électricité et de gaz.

Selon Fayçal Trifa, ce dispositif permettra notamment de mettre fin à la facturation estimative en adoptant une facturation basée sur la consommation réelle. Cette transition devrait améliorer la qualité du service et permettre des interventions plus rapides et plus efficaces.

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À plus long terme, la STEG ambitionne d'atteindre l'installation d'environ 5 millions de compteurs intelligents à l'horizon 2035, dans le cadre de la modernisation globale de son réseau énergétique.