Tunisie: Sousse - Le ministre de l'Éducation annonce de nouveaux chantiers et des solutions pour le manque de personnel

Le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, a effectué ce mardi 31 mars 2026 une visite de terrain dans le gouvernorat de Sousse. Ce déplacement a été consacré au suivi de plusieurs projets éducatifs, afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux et d'accélérer la cadence de réalisation dans les établissements ayant connu des retards ces derniers mois.

Le ministre a d'abord visité le lycée Othman Chatti, où il a annoncé le lancement de travaux de rénovation complète de l'établissement, prévus sur une période de trois ans. Il s'est également enquis de l'avancement des interventions de maintenance dans plusieurs écoles primaires des zones rurales de la délégation de M'saken. La Radio Diwan FM a rapporté dans ce sens que le ministre a précisé que des marchés publics sont en cours avec des entrepreneurs pour l'exécution de ces travaux.

Concernant les nouveaux projets, la même source ajoute que le ministre a révélé le démarrage des études relatives à la création d'un lycée secondaire à la Cité Ezzouhour, avec des prévisions de lancement de l'appel d'offres dans les prochains mois.

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Le ministre a en outre souligné que tout en coordonnant avec la Délégation régionale de l'éducation et les autorités régionales, son département oeuvre à accélérer le rythme de maintenance et des nouvelles constructions. L'objectif est de garantir des espaces éducatifs sécurisés et dignes pour les élèves et le corps enseignant, particulièrement à l'approche des examens nationaux.

Interrogé par les médias sur les ressources humaines, le ministre a cependant reconnu l'existence d'un manque notable de personnel ouvrier dans plusieurs gouvernorats. Il a affirmé que le ministère s'efforce de trouver des solutions urgentes, évoquant la possibilité d'organiser un concours pour le recrutement de nouveaux ouvriers afin de combler les vacances dans les établissements scolaires.

Ces mesures, notons-le, s'inscrivent dans le cadre d'un plan global de mise à niveau de l'infrastructure éducative dans le gouvernorat de Sousse, une région qui, selon le ministre, nécessite des interventions continues et multiples.