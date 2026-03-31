Afrique: Où suivre en direct le match amical Canada-Tunisie ce soir ?

31 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La sélection nationale tunisienne de football affrontera son homologue canadienne dans le cadre d'un match amical international, prévu le mercredi 1er avril 2026 à 1h30 du matin (heure tunisienne), au stade BMO Field.

Cette rencontre s'inscrit dans le programme de préparation des deux équipes en vue de leurs prochaines échéances internationales. Elle offrira l'occasion aux sélectionneurs de tester de nouvelles variantes tactiques et d'évaluer l'état de forme de plusieurs joueurs avant les compétitions officielles.

Le match sera retransmis en direct sur la chaîne tunisienne Watania 1, permettant aux supporters de suivre cette confrontation à distance.

 

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