Tunisie: Arrivée d'un troisième groupe de Tunisiens rapatriés du Liban

Après avoir été évacués du Liban, neuf citoyens tunisiens sont arrivés ce matin du mardi 31 mars 2026 à l'aéroport international de Tunis-Carthage en provenance d'Istanbul. Les rapatriés ont été accueillis par des représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, ainsi que par des membres du Croissant-Rouge tunisien et leurs familles.

Dans une déclaration accordée aux médias et transmise par Radio Jawhara Fm, le trésorier du Croissant-Rouge tunisien, Ramzi Yahia, a indiqué que ce groupe est le troisième à être évacué du Liban. Il a souligné que c'est grâce aux efforts conjugués de plusieurs parties, notamment le ministère des Affaires étrangères, l'Office des Tunisiens à l'étranger (OTE), l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports (OACA) et le ministère de la Jeunesse et des Sports que ces Tunisiens ont pu être rapatriés. A noter que le ministère de la Jeunesse et des Sports a contribué via la prise en charge l'hébergement de certains membres des deux groupes précédents, tandis que le Croissant-Rouge tunisien a assuré leur subsistance après leur installation dans une unité hôtelière et une maison de jeunes.

Témoignages poignants de ressortissants tunisiens à leur arrivée à Tunis

Une citoyenne tunisienne résidant au Sud-Liban a confié au micro de Jawhara Fm avoir vécu des moments difficiles en raison des bombardements ayant ciblé la région. Cette situation l'a contrainte à quitter son domicile et à contacter l'ambassade, qui a assuré son retour au pays accompagnée de ses deux fils.

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Dans ce même ordre d'idée une deuxième rapatriée a tenu à exprimer sa gratitude envers l'État tunisien, précisant qu'elle avait contacté l'ambassade de Tunisie à Beyrouth, laquelle a organisé les retours par vagues successives, la dernière ayant transité par Istanbul.

Il est à noter que le groupe arrivé aujourd'hui est le troisième à avoir été évacué du Liban, après deux précédents vols en provenance de Jordanie les 15 et 18 mars. Au total, 37 citoyens ont pu regagner le territoire national.

Il est à rappeler que la communauté tunisienne établie au Liban compte plus de 230 ressortissants, répartis principalement entre la banlieue sud de Beyrouth, les villes de Tyr (Sour) et Saïda, ainsi que certaines zones de la plaine de la Beka. Le pays traverse une situation sécuritaire critique en raison des opérations militaires en cours.

Ceci dit, il est à noter que la mission diplomatique tunisienne au Liban avait publié, dès le premier jour des hostilités, un communiqué appelant les membres de la communauté tunisienne à faire preuve de la plus grande vigilance et à respecter les consignes des autorités locales.

À cet effet, un numéro d'urgence ainsi qu'une adresse e-mail ont été mis à leur disposition pour répondre à leurs interrogations et leur apporter l'assistance nécessaire en cas de besoin :

· WhatsApp : 00961.81.369.290

· Téléphone fixe : 00961.5.457.431 // 00961.5.457.430

· E-mail : ambassadetunisieliban@gmail.com