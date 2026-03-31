Tunisie: Huile d'olive - La Tunisie décroche plus de 60 médailles et confirme son leadership

L'huile d'olive tunisienne a marqué une présence remarquable sur la scène internationale à l'issue de la compétition afro-asiatique internationale de l'huile d'olive vierge extra 2026, organisée en Tunisie du 23 au 26 mars. Quarante entreprises tunisiennes participantes ont remporté plus de 60 médailles, confirmant ainsi la montée en puissance du produit national sur les marchés mondiaux.

Ce résultat traduit la capacité croissante de l'huile d'olive tunisienne à s'imposer dans un environnement concurrentiel exigeant. Il met en évidence les progrès réalisés en matière de qualité, d'innovation et de promotion à l'export, et confirme le positionnement du produit tunisien comme une référence à forte valeur ajoutée.

Loin de se limiter à une présence classique sur les marchés internationaux, l'huile d'olive tunisienne s'affirme désormais comme un produit capable de rivaliser avec les grandes nations méditerranéennes productrices. Cette évolution s'appuie sur le développement des systèmes de production, de trituration et de conditionnement, ainsi que sur une meilleure appropriation, par les acteurs du secteur, des enjeux liés à la valorisation de la marque « Tunisie ».

Les compétitions internationales, un levier stratégique pour la qualité et l'export

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Les compétitions internationales d'huile d'olive jouent aujourd'hui un rôle déterminant dans le développement du secteur agroalimentaire. Elles ne se limitent plus à une reconnaissance symbolique, mais constituent de véritables plateformes de valorisation, favorisant l'amélioration de la qualité, l'innovation et l'ouverture vers de nouveaux marchés.

L'édition 2026 a réuni 200 échantillons provenant de 15 pays, dont le Brésil, le Portugal, l'Espagne, le Maroc, l'Algérie, la France, l'Italie, l'Égypte, la Turquie, Oman, la Croatie, la Jordanie, l'Arabie saoudite, le Liban et la Tunisie.

Dans ce contexte, la Tunisie, à la fois pays hôte et acteur majeur du bassin méditerranéen, a confirmé son statut de destination incontournable pour ce type de compétitions.

Les huiles présentées ont été évaluées par des experts internationaux selon des critères stricts, notamment les qualités sensorielles (arômes, saveurs, équilibre) ainsi que les paramètres chimiques et naturels. Ces distinctions confèrent aux produits primés une forte valeur commerciale et un impact direct sur leur positionnement sur les marchés internationaux.

Pour les professionnels du secteur, ces résultats doivent être interprétés comme le reflet d'une transformation structurelle du secteur oléicole tunisien, qui évolue progressivement d'une logique d'exportation en volume vers une stratégie axée sur la qualité et la valeur ajoutée.

Les médailles obtenues constituent ainsi un outil stratégique pour accéder à de nouveaux marchés, notamment dans les régions à forte croissance comme le Golfe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Elles influencent également les décisions des importateurs et des distributeurs, renforçant la visibilité des produits tunisiens.

Un secteur en mutation vers plus de valeur ajoutée

Au-delà des distinctions, ces performances illustrent les efforts conjoints des différents acteurs du secteur, notamment les institutions publiques, les structures professionnelles, les producteurs, les exportateurs, les chercheurs et les experts.

Le secteur oléicole tunisien s'inscrit désormais dans une dynamique de développement basée sur la valorisation, l'innovation et l'investissement dans les chaînes de valeur. L'objectif n'est plus uniquement d'augmenter les volumes exportés, mais de renforcer la présence de la Tunisie dans les segments haut de gamme des marchés internationaux.

Dans cette optique, les investissements dans le conditionnement, la promotion, la recherche scientifique et la valorisation industrielle deviennent essentiels pour consolider la compétitivité du produit tunisien.

L'huile d'olive tunisienne s'impose ainsi comme un véritable ambassadeur économique et culturel du pays. Chaque distinction contribue à renforcer l'image de la Tunisie en tant que producteur de qualité, capable de répondre aux exigences des marchés les plus exigeants.

Les plus de 60 médailles remportées lors de cette compétition constituent un acquis collectif pour l'ensemble de la filière, confirmant la place croissante de la Tunisie sur la carte mondiale de l'huile d'olive vierge extra.

Avec une qualité en constante amélioration, une ouverture accrue aux standards internationaux et un soutien institutionnel renforcé, le secteur oléicole tunisien semble engagé dans une nouvelle phase de développement, tournée vers le rayonnement international, la création de valeur et une croissance durable.