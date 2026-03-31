Congo-Kinshasa: Vatican - Mgr Fulgence Muteba nommé au Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral

Le Saint-Père, le Pape François, a nommé Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, Archevêque métropolitain de Lubumbashi (RDC), comme nouveau membre du Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral. Cette nomination prestigieuse constitue une reconnaissance majeure de son engagement pastoral et un signe de la confiance que lui accorde le Souverain Pontife.

Cette nomination place une voix influente de l'Église d'Afrique au coeur d'un des organismes les plus importants de la Curie romaine. Le Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral, créé par le Pape François en 2016, est en effet chargé des questions relatives à la justice sociale, la paix, les migrations, la santé, les oeuvres de charité et la sauvegarde de la Création.

Sa mission s'inspire directement de la doctrine sociale de l'Église, notamment des encycliques 'Laudato si"' et "Fratelli tutti".Archevêque de Lubumbashi depuis 2021, Mgr Muteba est connu pour son franc-parler et sa proximité avec les populations, notamment les plus vulnérables. Ses prises de position sur la justice sociale, la bonne gouvernance et l'exploitation responsable des ressources minières dans la province du Haut-Katanga ont souvent eu un écho national.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Son expérience de terrain face aux défis complexes du développement, de la paix et de l'écologie en RDC apportera une perspective précieuse aux travaux du Dicastère.La Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO) a accueilli la nouvelle avec « joie et fierté », y voyant un honneur pour toute l'Église-famille de Dieu en RDC. En tant que membre, Mgr Muteba participera aux assemblées plénières du Dicastère et contribuera à orienter les réflexions et les actions du Saint-Siège sur les grands défis humanitaires mondiaux.Cette nomination renforce la présence africaine dans les instances décisionnelles du Vatican et confirme la volonté du Pape François de promouvoir une Église plus synodale et plus attentive aux « périphéries » géographiques et existentielles.