Congo-Kinshasa: Dimanche des Rameaux au pays- Les catholiques exhortés à être passionnés comme Jésus-Christ

Les chrétiens catholiques ont été exhortés à être passionnés comme Jésus-Christ, lors de la messe des Rameaux célébrée dimanche, par l'archevêque de Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans la paroisse Saint Pie X de la commune de Ngiri-Ngiri, située dans le centre de la capitale congolaise.« Le dilemme ou le paradoxe de l'être humain a toujours fait que nous ne demeurons pas fermes à nos engagements.

Emboitons le pas du Seigneur Jésus-Christ dans sa passion, au cours de laquelle, il a accepté la volonté de son père sans lâcher prise. Dommage, ce qui nous intéresse plus en RDC, c'est l'Évangile de la prospérité », a dit le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. « Aujourd'hui, Jésus est entré triomphalement à Jérusalem en pleine conscience de ce qui l'attend et ne recule pas, il va jusqu'au bout de la volonté de son père afin de nous sauver. C'est un signe visible que nous nous engageons à marcher ensemble à la suite de Jésus Christ même si le chemin de notre vie quotidienne devient exigeant car un véritable chrétien est celui qui reste fidèle lorsque survient l'heure de l'épreuve », a-t-il renchérit.

L'archevêque de Kinshasa a souligné les points suivants qui introduisent tous les chrétiens catholiques dans le cœur du mystère pascal « Deux grands mystères importants caractérisent la célébration du dimanche des rameaux à l'église catholique romaine, l'accueil triomphal de Jésus Christ fils de David, par la population de Jérusalem et la méditation de la passion de Jésus Christ notre sauveur.

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Tout un chacun de nous est invité à y penser parce qu'ils nous introduisent au cœur du mystère pascal », a prêché l'archevêque. La messe des rameaux marquant la commémoration de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem et la passion du Christ est célébrée le dimanche avant Pâques après 40 jours de marche spirituelle de temps de carême marqué par l'écoute de la parole de Dieu. En plus, au cours de cette célébration eucharistique, les fidèles bénissent des branches (bois, olivier, palmes) pour symboliser la victoire du Christ, la paix, et leur acclamation de Jésus, tout en ouvrant la semaine sainte, qui anticipe la Passion et la Résurrection.Le cardinal Fridolin Ambongo a demandé aussi aux fidèles catholiques de bien conserver ces rameaux bénis qui serviront au prochain mercredi de cendre.