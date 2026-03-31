Sénégal: DIIF 2026 - Dakar au cœur de la promotion de l'investissement industriel

DIIF 2026
Dakar Industrial Investment Forum (DIIF 2026)
31 Mars 2026
allAfrica.com
communiqué de presse

Le Sénégal s’apprête à accueillir, ce Jeudi 2 Avril 2026, le Dakar Industrial Investment Forum (DIIF 2026), une rencontre stratégique dédiée à la promotion de l’investissement industriel, organisée par le programme Manufacturing Africa en partenariat avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce.

Réunissant des acteurs publics et privés, des investisseurs ainsi que des partenaires techniques et financiers, ce forum vise à renforcer l’attractivité du Sénégal et à stimuler l’investissement industriel, tant au niveau national que régional.

L’événement sera présidé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Serigne Gueye Diop, en présence du chargé d’affaires du Royaume-Uni, M. Samuel Nicholls. Il mettra en lumière des projets prêts à l’investissement, notamment dans les agropoles, les zones industrielles ainsi que des initiatives privées structurées avec l’appui de Manufacturing Africa.

Le DIIF 2026 s’inscrit dans la dynamique de mise en œuvre de la politique industrielle du Sénégal à l’horizon 2050, marquée par une implication croissante du secteur privé et un partenariat renforcé avec le Royaume-Uni.

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Le forum mettra également en lumière le rôle croissant du Royaume-Uni en tant que partenaire du développement industriel du Sénégal, une dynamique appelée à se renforcer, notamment à l’occasion de l’événement inaugural de la Chambre de commerce britannique au Sénégal, prévu le 22 avril prochain.

Lancé en 2022, le programme Manufacturing Africa accompagne la structuration de projets industriels et la mobilisation de financements, contribuant ainsi au développement du tissu industriel et à la création d’emplois au Sénégal.

À ce jour, plus de 20 entreprises à fort potentiel ont été accompagnées, permettant la mobilisation de 260 millions de livres sterling d’investissements directs étrangers. Le programme apporte également un appui ciblé au Ministère de l’Industrie et du Commerce, notamment lors des États généraux de l’industrie, dans l’élaboration du Livre blanc de la Politique industrielle et commerciale 2050, ainsi que dans la mise en place et le renforcement de la Delivery Unit du ministère.

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