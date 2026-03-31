Congo-Kinshasa: Exhibition du masque songye par une star américaine - Les autorités congolaises appelées à valoriser les talents nationaux

Le rappeur américain Jay-Z présente le masque songye de la RDCL'exhibition du masque "kifwebe" de la tribu Songye ainsi que des motifs "Kuba", patrimoines de la République démocratique du Congo, par le célèbre rappeur américain Jay-Z, doit interpeller les autorités congolaises pour valoriser et investir dans la culture. « Nos autorités, décideurs ainsi que nos acteurs de la culture doivent prendre la responsabilité de valoriser nos œuvres, de protéger et d'exploiter notre richesse culturelle.

Investissons dans notre culture. Car notre identité est une richesse. Protégeons-là. Si nous ne valorisons pas nous-mêmes notre richesse culturelle, d'autres le feront à notre place», a déclaré Lebrun Bangala, entrepreneur culturel et styliste à Kinshasa.« L'histoire nous l'a déjà montré. Nos ressources minières naturelles telles que l'Or, diamant, cuivre, cobalt...quittent notre sol sans que nous en tirions pleinement profit. Allons-nous laisser la même chose se produire avec notre culture ?

Comme nos minerais, notre culture risque d'être exploitée sans nous», s'interroge-t-il. Le masque Kifwebe ainsi que les motifs Kuba originaire de la RDC a été mise en exergue lors d'un shooting par le rappeur Jay-z, pour le compte de "GQ Magazine", une revue internationale.Salué par le gouvernement congolais, ce geste de la star américaine traduit non seulement une dynamique de rayonnement international, mais aussi et surtout un retour progressif des référents culturels congolais dans les circuits de visibilité mondiale, après des décennies d'interprétations approximatives. « Le masque et les motifs kuba ici ne relèvent pas uniquement d'un simple choix esthétique. Ils portent une mémoire, une spiritualité ainsi qu'une organisation sociale et politique profondément ancrée dans l'histoire des peuples de la République Démocratique du Congo », a-t-on lu dans un communiqué du ministère.

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Appel au soutien des talents locauxDe son côté, l'opérateur culturel estime qu'il n'est pas seulement question de se réjouir et d'acclamer l'acte posé par la star américaine qui donne de la visibilité à un patrimoine congolais mais il est aussi temps que les autorités culturelles changent de posture en interne.« Il est temps de croire en nos artistes, en nos créateurs, en nos talents nationaux. Il est temps de bâtir une véritable industrie culturelle congolaise forte, visible et compétitive, en dotant un budget conséquent au secteur (...) Soutenons nos créations, investissons dans notre culture et valorisons ce qui nous appartient. Car une nation qui ne valorise pas sa culture laisse les autres écrire son histoire à sa place. Ensemble, prenons cette responsabilité», a lancé Bangala.

« Je m'adresse à tout le monde qui peut faire quelque chose pour l'évolution de notre culture ; à vous et à moi-même. (...) Nous, les artistes, faisons l'effort de concevoir, produire ou créer des oeuvres. Ça c'est notre effort mais pour les propulser et les valoriser il faut qui ? Je pense que chaque personne à sa part des responsabilités pour que notre culture traverse davantage les différentes frontières », a-t-il plaidé.Entrepreneur et opérateur culturel, Lebrun Bangala est un professionnel de mode et fondateur de "LB Design", une marque de vêtement née d'une passion pour la mode et la culture urbaine. J.DIALA