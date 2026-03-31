Congo-Kinshasa: Partenariat RDC/Japon - Un dialogue stratégique pour accélérer les investissements

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a réaffirmé ce lundi 30 mars 2026 son ambition d'attirer des investissements étrangers de premier plan en accueillant une délégation japonaise de haut niveau. Conduite par des représentants du Département des affaires africaines du Japon, cette mission économique a été reçue par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, marquant une étape significative dans le renforcement des liens bilatéraux.

Au cœur des discussions figurait la volonté commune de dynamiser la coopération économique et de créer un environnement propice à l'accélération des investissements japonais en RDC. La rencontre, qui s'est déroulée dans un climat constructif, a permis de passer en revue les opportunités sectorielles et les réformes engagées par le Gouvernement congolais pour améliorer le climat des affaires.

Le Vice-Premier Ministre Mukoko Samba a présenté à la délégation les atouts stratégiques de la RDC, notamment ses immenses ressources naturelles, sa population jeune et dynamique, et sa position géographique au cœur de l'Afrique. Il a insisté sur la détermination de son Gouvernement à garantir la sécurité juridique et physique des investissements et des investisseurs notamment à travers un accord de promotion et de protection des investissements.

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« La RDC est ouverte aux affaires. Nous voyons dans le Japon un partenaire technologique et financier de premier ordre pour nous accompagner dans notre développement, » a-t-il déclaré. De son côté, le chef de la délégation japonaise a exprimé l'intérêt croissant des entreprises de son pays pour le marché congolais. Les secteurs des mines (en particulier les minerais stratégiques comme le cobalt et le lithium, essentiels à la transition énergétique), des infrastructures, de l'énergie, du numérique et de l'agro-industrie ont été cités comme des domaines à fort potentiel. La délégation, accompagnée de l'Ambassade du Japon en RDC, a souligné l'importance de la stabilité et de la prévisibilité réglementaire pour concrétiser cet intérêt en projets d'envergure. Cette rencontre s'inscrit dans une nouvelle dynamique diplomatique et économique pour la RDC. Elle pourrait déboucher sur la mise en place d'un comité de suivi conjoint et l'organisation prochaine d'un forum économique RDC-Japon pour mettre directement en contact les opérateurs économiques des deux pays. L'enjeu est de taille : transformer le potentiel congolais en une prospérité partagée, avec le soutien d'un partenaire historique et fiable comme le Japon.