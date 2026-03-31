Congo-Kinshasa: Promotion de l'entrepreneuriat féminin, au pays - Judith Suminwa félicite les revendeuses des pagnes VLISCO et sensibilise sur les avantages du circuit formel

La Première Ministre, Cheffe du Gouvernement, reste sur le front de la promotion de l'entrepreneuriat féminin en RDC. Forte de son engagement, elle a, la veille de son départ pour la province du Kwilu, rehaussé de sa présence l'événement de VLISCO en faveur de près de 150 femmes revendeuses de pagnes de cette société emblématique. Hôte de marque de cette rencontre organisée au Pullman Kinshasa, Judith Suminwa Tuluka a salué la bravoure de celles qui contribuent à maintenir des foyers financièrement stables par leur commerce des wax hollandais.

Dès son entrée dans la salle, les mamans commerçantes ont formé une haie d'honneur pour exprimer leur joie à leur invitée dans une ambiance bon enfant. Ce rendez-vous était très attendu depuis 2024.La Première Ministre Judith Suminwa, modèle inspirant des porteuses de rêvesDans son discours, Edwine Endundo, Directrice générale de la société Vlisco, a salué le leadership inclusif et participatif incarné par la Cheffe du Gouvernement : un modèle de gouvernance inspirant pour les femmes congolaises.

« Vous incarnez la femme congolaise dans sa vérité, enracinée dans notre culture, portée par le travail, la dignité et la transmission. Vous êtes la première femme à accéder au sommet de l'Exécutif et, par cette seule réalité, vous ouvrez une brèche immense dans l'imaginaire collectif, prouvant par l'exemple que les plus hautes responsabilités ne sont pas un rêve réservé à quelques-uns, mais un horizon possible pour toutes les femmes de ce pays », a-t-elle déclaré.

Pour elle, la considération témoignée par la Première ministre Suminwa aux revendeuses de VLISCO lors de cette cérémonie renforce la conviction profonde de ces entrepreneures.« Votre présence ici insuffle une force intérieure à toutes celles qui se battent chaque jour pour avancer : aux femmes entrepreneures, aux femmes leaders, aux mères, aux jeunes filles et particulièrement à celles qui évoluent avec VLISCO : distributrices, commerçantes, stylistes, créatrices, modélistes ou encore femmes d'affaires qui transforment le pagne en moteur et en outil d'autonomisation », a renchéri la DG de VLISCO.

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Autonomisation des femmes : priorité de Judith SuminwaDepuis 2024, la Première Ministre a fait de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille son cheval de bataille à travers un projet structurant et intégrateur. Ce dernier a permis de formaliser des micro-entrepreneurs, une masse laborieuse qui, sans cette initiative, n'aurait pu pérenniser son activité. Le décloisonnement de différents secteurs est programmé avec une part belle réservée aux femmes afin de répondre à cette vision.

À bâtons rompus, les revendeuses des pagnes VLISCO ont, lors des échanges, présenté à la Patronne de l'Exécutif central les problèmes majeurs qui minent leur activité, notamment la présence de contrefaçons sur les marchés, la non-ouverture du Marché central (communément appelé Zando) et la multiplicité des taxes.Face à l'assistance, la Première Ministre, qui maintient un dialogue constant avec la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), a réaffirmé son engagement pour l'amélioration du climat des affaires.

S'agissant des taxes, elle a rassuré que le ministère de tutelle, sous sa coordination, examine régulièrement ce dossier en vue de solutions adaptées. À cet effet, élargir l'assiette fiscale en intégrant ceux qui travaillent dans l'informel est l'une des solutions sur lesquelles le Gouvernement travaille pour réduire la pression fiscale globale.« Côté Gouvernement, le travail a commencé, mais nous devons continuer à oeuvrer pour baisser les taxes.

Cependant, si nous les baissons, nous devons aussi travailler ensemble pour augmenter le nombre de contribuables », a-t-elle déclaré.Les taxes et impôts payés contribuent à l'effort de guerre dans l'EstEn ce qui concerne les pagnes VLISCO contrefaits, les services habilités restent en alerte pour les saisir. Elle a toutefois souligné la nécessité de sensibiliser les femmes pour mettre fin au marché du piratage. Sans langue de bois, la Première Ministre a rappelé la nécessité d'actions collectives pour améliorer le climat des affaires et l'importance de payer taxes et impôts, particulièrement au moment où le pays fait face à l'agression rwandaise dans l'Est.

« Quand vous payez des taxes, celles-ci permettent de mobiliser les ressources contribuant à l'effort de guerre et à la sécurité à l'Est. Ainsi, chacune d'entre vous contribue, d'une manière ou d'une autre, au retour de la paix. C'est cela la réalité », a-t-elle affirmé, avant de saluer l'hommage rendu aux femmes de l'Est par la DG Edwine Endundo à l'ouverture de la rencontre.À l'issue de la cérémonie tenue en marge de la célébration du mois de mars consacrée à la défense des droits de la femme, Espérance Belau Lila, Présidente nationale des entrepreneures de la FEC, a salué le leadership de la Première Ministre en ce moment charnière pour le pays.

Sur le même élan, maman Sossy, présidente des mamans commerçantes du Grand Marché (Zando), a couvert leur invitée de bénédictions pour sa disponibilité et son sens de l'écoute, qui sont sa marque de fabrique.Pour respecter la tradition, les commerçantes ont remis un cadeau symbolique à la Cheffe du Gouvernement. En digne ambassadrice du pagne, la Première ministre est repartie avec quelques modèles exposés sur les stands, un geste qui a ravi les vendeuses.