Congo-Kinshasa: Transports en commun au pays grève des chauffeurs suspendue, entre autorité publique et dialogue social, l'exemple d'un leadership responsable

Dans un contexte marqué par des tensions dans le secteur des transports en commun à Kinshasa, une dynamique constructive semble émerger grâce à l'action conjuguée des autorités publiques et des représentants des chauffeurs. L'Alliance des Associations des Chauffeurs Professionnels (AACP RDC) salue avec respect l'approche républicaine et apaisante du Commissaire Divisionnaire Israël Kantu, actuel Commissaire provincial de la Police nationale congolaise.

Un homme d'ordre et de responsabilitéLe Commissaire Israël Kantu incarne les qualités d'un grand serviteur de l'État :Attachement à la paix publique : il a insisté sur la nécessité de préserver la tranquillité sur toute l'étendue de la ville. Autorité équilibrée : ferme sur le respect de la loi, mais ouvert à une gestion intelligente des tensions sociales. Sens élevé de l'État : son approche privilégie la prévention des troubles plutôt que la répression aveugle. Leadership rassurant : dans un climat incertain, il inspire confiance à la population comme aux acteurs du secteur.

Par son attitude, il rappelle que la force publique tire sa légitimité du respect de la loi et de la protection des citoyens. Chardin Ngoie : la voie du dialogue et des solutions durablesDe son côté, le citoyen Chardin Ngoie, au nom de l'AACP, confirme la légitimité des revendications des chauffeurs, tout en privilégiant la voie du dialogue républicain. Son engagement se distingue par :Un esprit de responsabilité sociale, en appelant au calme et à la reprise normale des activités.

Une vision stratégique, orientée vers des solutions durables aux problèmes socio-professionnels des chauffeurs. Un sens du patriotisme, en rejetant toute forme de violence et en encourageant le respect du code de la route.Une volonté d'ouverture institutionnelle, avec l'annonce d'un dialogue attendu avec les autorités provinciales. Dans cette dynamique, un accent particulier est mis sur l'importance de l'implication des plus hautes institutions, notamment Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et Chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions et de la cohésion nationale.

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Vers une sortie de crise responsable Alors qu'une cessation de travail était initialement envisagée pour les 30 et 31 mars 2026, l'AACP privilégie désormais : La gestion responsable de l'après-criseLa reprise des activités dans le calme La collaboration avec les services compétents pour traquer les abus et les pratiques illégales La Mutuelle pour la Solidarité des Chauffeurs au Congo, membre de l'Alliance, insiste également sur : La présence accrue des inspecteurs sur le terrain La lutte contre les agents véreux Le respect strict du code de la route par tous les conducteurs Un message fort : la paix, la loi et le dialogue Dans une ville aussi stratégique que Kinshasa, la stabilité sociale repose sur un équilibre entre : Autorité de l'État Écoute des revendications sociales Responsabilité citoyenneLe Commissaire Israël Kantu et le citoyen Chardin Ngoie illustrent chacun, à leur niveau, les qualités essentielles d'un leadership moderne, fermeté dans les principes, ouverture dans l'action, et engagement pour l'intérêt général.

ConclusionL'heure n'est ni à la confrontation ni à la division, mais à la construction collective de solutions durables pour le secteur des transports en commun.La rencontre attendue avec les autorités, et potentiellement avec le Chef de l'État, pourrait marquer un tournant décisif vers une réforme profonde et bénéfique pour tous les acteurs. Kinshasa a besoin d'ordre, mais aussi de dialogue. Et aujourd'hui, les deux semblent enfin se rejoindre.