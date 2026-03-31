Congo-Kinshasa: Clôture Mois de la femme au pays - Les mille mercis du Bembiste René Bonganga aux mamans de la Tshangu

La grande cour du Complexe scolaire La Gloire de Masina Petro-Congo a servi de cadre à la rencontre, le weekend dernier, entre René Bonganga, Président de la structure « Les Bembistes », et les mamans du District de la Tshangu. Plus de trois mille (3.000) mamans ont pris activement part à cette cérémonie, organisée dans le cadre de la clôture du Mois dédiée à la femme. C'est avec enthousiasme, des chants et pas de danse que le numéro Un des Bembistes a été accueilli par une foule de femmes en liesse.

Et une fois installé à la tribune aux côtés de ses collaborateurs, René Bonganga ne s'est pas privé d'exhiber quelques pas de danse, au rythme de la musique folklorique congolaise.Dans son mot de circonstance, il a tenu d'abord à rendre hommage à ces « exceptionnelles, courageuses et inspirantes femmes », qui ont répondu présentes à son invitation.René Bonganga dit avoir organisé cette rencontre, pour honorer « ces femmes extraordinaires qui nous donnent la vie, nous éduquent avec amour, nous guident avec sagesse et prennent soin de nous avec une générosité inégalée.

Elles sont, pour lui, le pilier de nos familles, le coeur battant de notre société et une source infinie de force et de résilience. »Sans vous, les mamans, aucune famille ne peut marcher. Si nous sommes réunis ici, c'est grâce à vous, les femmes, qui nous ont mis au monde . Si vous ne nous aviez pas donné naissance, nous ne serions pas réunis ici. Voire même le Congo n'existerait plus si vous, les mamans, vous décidez de ne plus faire des enfants.

C'est ça l'importance des femmes à travers le monde.C'est pourquoi, du fond de notre coeur, nous vous disons grand merci, pour tout ce que vous faites pour nos familles, parce qu'aucune personne n'existe dans une famille sans avoir été engendrée par une femme. C'est pourquoi nous disons que la femme est le pilier de la famille.En un mot, nous vous disons merci », a-t-il martelé.René Bonganga a saisi cette occasion pour expliquer, en quelques mots, à ses interlocuteurs le fondement de la structure qu'il dirige, à savoir Les Bembistes.

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»Pour ceux ou celles qui ne le savent pas, Les Bembistes, c'est une organisation qui soutient Jean-Pierre Bemba, ce grand leader congolais, qui s'est sacrifié, a pris d'énormes risques, pour libérer, les armes à la main, ses compatriotes congolais de la domination étrangère et de la dictature de l'AFDL. Donc, le Chairman du MLC n'est pas entré en politique, pour s'enrichir comme d'autres politiciens, mais pour contribuer à la restauration de la démocratie en RDC « Très généreux d'habitude, le Bembiste René Bonganga ne s'est pas présenté les mains vides à ses invitées. Elle s'est amené avril un lot important de de pagnes.

Aussi, chacune des femmes présentes à cette rencontre est repartie avec une pièce pagne, symbole de dignité et de reconnaissance, et toutes étaient joyeuses de partager ce moment de convivialité, de solidarité et de bonheur avec leur fils et frère, René Bonganga, qui, devant la presse, n'a pas manqué de se se féliciter de la disponibilité de « ces femmes battantes, dévouées, aimantes et pleines de grâce ». Une façon pour lui de les remercier pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites chaque jour pour les familles congolaises et pour la RDC.