Afrique: Amical - Le Sénégal bat la Gambie et poursuit sa série d'invincibilité

Le Sénégal affrontait la Gambie ce mardi 31 mars 2026 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Dans une ambiance à la fois festive après la victoire à la CAN et marquée par le soutien aux 18 supporters sénégalais emprisonnés au Maroc, les coéquipiers d'Ismaïla Sarr l'ont emporté 3-1.

Pour ce premier match amical à Dakar après le sacre à la CAN 2025, Pape Thiaw a opté pour une défense à trois centraux, mais modulable, avec un Mamadou Sarr qui se projette parfois au milieu de terrain pour apporter le surnombre et gérer la première relance.

Le premier frisson intervient grâce à Chérif Ndiaye, à la 6e minute. L'avant-centre déborde avant de centrer pour Assane Diao, mais un défenseur gambien sauve in extremis. Quelques minutes plus tard, un autre défenseur gambien sauve encore la mise sur une frappe d'Ismaïla Sarr après une superbe action collective initiée par Krépin Diatta et Assane Diao sur le côté droit.

Les Lions mettent la pression, tandis que les Scorpions plient sans rompre. Très remuant sur son côté, Assane Diao se procure la meilleure occasion du début de match, mais son tir vient fracasser le poteau gambien.

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À la 18e minute, les supporters lancent une minute d'applaudissements en soutien à leurs 18 compatriotes toujours retenus au Maroc. Malgré les assauts répétés, le Sénégal ne parvient pas à trouver la faille. Et pour ne rien arranger, Nobel Mendy, titulaire pour sa première sélection, doit céder sa place à la 42e minute sur blessure. Il est remplacé par Lamine Camara.

Pape Thiaw décide alors de troquer son 3-4-3 initial contre le 4-3-3 habituel afin de retrouver davantage de contrôle au milieu de terrain. Dans le temps additionnel de la première période, les Lions se font peur. Mamadou Sarr tente de dribbler deux attaquants à l'entrée de la surface, mais perd le ballon. Yankuba Minteh récupère, dribble et centre pour son partenaire Adama Bojang. Mais ce dernier, seul devant les buts vides, envoie la balle au-dessus des cages.

Un avertissement qui réveille les hommes de Pape Thiaw puisque, dans la foulée, les doubles champions d'Afrique obtiennent un corner. El Hadj Malick Diouf sert parfaitement Abdoulaye Seck qui catapulte le ballon au fond des filets d'une tête remarquable, inscrivant ainsi son 4e but en sélection. 1-0 pour les Lions à la pause.

Mbaye, détonateur

Au retour des vestiaires, Pape Thiaw décide de sortir Chérif Ndiaye et Assane Diao pour faire entrer Bamba Dieng et Ibrahim Mbaye. Les deux joueurs se montrent aussitôt. Bamba Dieng perce dans l'axe et sert Ismaïla Sarr à gauche qui, intelligemment, temporise avant de décaler Mbaye. Ce dernier marque du pied gauche et inscrit son 3e but en sélection. Le public est en extase.

Les Scorpions ne se laissent toutefois pas décourager et réduisent le score dans la foulée grâce à Omar Colley sur corner.

À l'heure de jeu, Pape Thiaw lance Mamadou Diakhon, 20 ans, qui participe lui aussi à la fête pour sa première sélection. Les Gambiens tentent ensuite de revenir au score, mais se montrent maladroits dans le dernier geste. Pire, ils vont etre punis avec un dernier but signé Lamine Camara.

Grâce à ce succès, le Sénégal enchaîne un 10e match sans défaite (9 victoires et 1 nul contre la RDC à la CAN). De quoi faire le plein de confiance avant la préparation du Mondial 2026.