Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er Avril 2026

revue de presse

Lutte contre la criminalité financière - Le GIABA et les médias scellent une alliance stratégique à Dakar

Dakar a accueilli une rencontre de haut niveau destinée à mobiliser la presse autour des enjeux de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT). À cette occasion, Edwin W. Harris Jr., Directeur Général du GIABA, a souligné que le rôle des médias est désormais indispensable pour garantir des systèmes financiers résilients.

Ce plaidoyer intervient au moment où le Sénégal s'illustre comme un acteur de référence, ayant réussi à quitter le processus de suivi renforcé du Groupe d'action financière (GAFI) grâce à des réformes structurelles profondes et au leadership du Ministre de la Communication, Alioune Sall, dans la structuration d'un paysage médiatique responsable. (Source AllAfrica)

Coupe du monde 2026 - La RDC qualifiée 52 ans après !

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le coup de sifflet final vient de retentir à l’Estadio Akron, libérant un peuple tout entier, la République Démocratique du Congo (RDC) est officiellement qualifiée pour la Coupe du Monde 2026.

Au bout d’un suspense insoutenable et de prolongations héroïques, les Léopards ont battu la Jamaïque (1-0) grâce au coup de casque salvateur d’Axel Tuanzebe à la 100e minute. Cinquante-deux ans après l’épopée de 1974 en Allemagne, les fauves congolais brisent enfin la malédiction et s’apprêtent à rugir de nouveau sur la plus grande scène du football mondial. (Source AfricaTopSport)

Nigeria - Le ministre des Affaires étrangères Yusuf Tuggar démissionne

Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Yusuf Tuggar, a quitté ses fonctions pour se consacrer à ses ambitions politiques dans son État d’origine, Bauchi, dans le nord du pays. L’annonce a été confirmée lundi par le porte-parole du ministère, Kimiebi Ebienfa, dans une déclaration succincte, sans préciser la date effective de son départ ni les modalités de transition au sein de la diplomatie nigériane.

Selon son entourage, Yusuf Tuggar entend briguer le poste de gouverneur de l’État de Bauchi lors des prochaines échéances électorales. Une ambition qu’il n’avait pas cachée ces derniers mois. (Source LSi Africa)

Actes contre nature au Sénégal - Le président de la République a promulgué la loi

Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a officiellement promulgué, le 27 mars 2026, la loi n°2026-08 modifiant l’article 319 du Code pénal, relatif aux actes dits « contre nature ». Publié dans le Journal officiel, ce texte marque un tournant juridique majeur avec un durcissement des sanctions et un élargissement du champ des infractions.

Adoptée par l’Assemblée nationale le 11 mars 2026, la réforme introduit une définition plus explicite des actes visés. Désormais, l’article 319 précise qu’il s’agit de « tout acte sexuel ou à caractère sexuel entre deux personnes de même sexe », mais aussi des actes impliquant un cadavre ou un animal. (Source Senenews)

Afrique du Sud - L'armée déployée au Cap-Occidental contre le crime organisé

L’Afrique du Sud s’apprête à déployer plusieurs centaines de soldats et policiers dans les zones sensibles de la région du Cap-Occidental, dans le cadre d’un effort national pour lutter contre la criminalité organisée, l’exploitation minière illégale et la violence des gangs.

Environ 500 membres de l'armée, de la police nationale et de la police locale du Cap ont participé à un défilé et à une opération de mise en place dans cette ville côtière, à la veille de leur déploiement d'un an. (Source Africanews)

Le président zimbabwéen en visite au Ghana afin de renforcer la coopération

Le président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa (photo), effectuera une visite d’État de trois jours au Ghana, du 1er au 3 avril 2026, afin de renforcer la coopération dans divers secteurs, selon un communiqué de la présidence ghanéenne.

Au programme, les deux chefs d’État auront des entretiens, dont un tête-à-tête. Ils mèneront ensuite, avec leurs délégations respectives, des discussions approfondies dans plusieurs domaines, tels que le commerce, le tourisme, la santé, l’assainissement, l’agriculture, la lutte contre la corruption et la réduction du chômage.

Selon le communiqué, les entretiens devraient aboutir à la signature et à l’échange de protocoles d’accord couvrant des domaines clés d’intérêt mutuel. (Source Agence Ecofin)

Algérie - Les députés planchent et votent ce mercredi sur une refonte du système électoral

Présent lundi 30 mars face aux députés de l'Assemblée populaire nationale algérienne, Saïd Sayoud a défendu pendant près d'une vingtaine de minutes un projet visant « à ancrer les principes démocratiques et poser des bases juridiques et organisationnelles solides ».

Dans les faits, le texte s'attaque d'abord au fonctionnement de l'Autorité nationale indépendante des élections, l'ANIE. Une restructuration qui devrait lui permettre, selon le ministre de l'Intérieur, de se consacrer pleinement à ses missions fondamentales.

Concrètement, les tâches d'ordre logistique, autrefois attribuées à l'ANIE, seront désormais confiées au ministère de l'Intérieur. Autre modification majeure : concernant les critères d'éligibilité pour les élections locales et nationales, le nombre requis de signatures est abaissé. Pour un scrutin législatif, il faudra désormais en réunir 150 et non plus 250. (Source RFI)

Libye - Ouverture du Salon international de l’alimentation à Tripoli

Le Salon de l’alimentation s’ouvre à Tripoli, dans une phase où plusieurs économies d’Afrique du Nord cherchent à consolider leurs filières agroalimentaires face aux fluctuations des marchés internationaux.

La septième édition du Salon international de l’alimentation de Libye s’est ouverte dimanche au parc des expositions international de Tripoli, avec la participation d’acteurs économiques venus de 14 pays. Selon le ministère de l’Économie du gouvernement d’unité nationale (GUN), l’événement réunit 99 entreprises étrangères aux côtés de 103 entreprises libyennes opérant dans les industries alimentaires et les secteurs connexes. (Source APA News)

Guinée-Bissau - Le militant de la société civile Vigário Luís Balanta retrouvé mort

Ce sont les radios privées bissau-guinéennes qui ont annoncé ce mardi la mort de Vigário Luís Balanta. Selon les médias, la dépouille du président de Pó di Terra a été retrouvée près de la rizière de N'Dam, à une trentaine de km de Bissau, la capitale.

Le militant de 35 ans a été battu à mort, selon les radios. C'est aussi ce que laissent deviner des photos qui semblent avoir été prises sur le lieu de la découverte du cadavre. On y reconnait Luís Balanta sans chaussures, une blessure ouverte au pied, les vêtements déchirés et couverts de sang. (Source RFI)

Côte d’Ivoire - La BOAD approuve un prêt de 30 milliards FCFA pour renforcer la sécurité alimentaire

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a approuvé, lors de sa session du 25 et 26 mars 2026, un financement de 29,7 milliards de FCFA en faveur du Projet de Développement Intégré du Wassoulou, destiné à renforcer la sécurité alimentaire et à faciliter les échanges transfrontaliers entre la Côte d’Ivoire, le Mali et la Guinée. Le dispositif financier soutient la construction de deux barrages collinaires et l’aménagement d’environ 800 hectares de périmètres irrigués dans la partie nord‑ouest de la Côte d’Ivoire.

Ce projet intervient dans une zone frontalière où les activités agricoles et pastorales sont fortement exposées aux aléas climatiques et aux variations hydriques. (Source BeninWebTV)