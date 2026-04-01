Algérie: Les députés planchent et votent ce mercredi sur une refonte du système électoral

RFI
Les élections législatives (ici l'Assemblée nationale populaire) ne passionnent pas les Algériens. Au grand dam du gouvernement.
1 Avril 2026
Radio France Internationale
Par Sophiane Amazine

En Algérie, les députés débattent depuis ce lundi du projet de loi relatif à la refonte du système électoral local et national. Décrit - par le ministre de l'Intérieur Saïd Sayoud - comme une étape importante pour moderniser et renforcer le cadre juridique et institutionnel de l'État, ce texte prévoit notemment de revoir le fonctionnement de certaines institutions et modifier plusieurs critères pour se présenter à une élection.

Présent lundi 30 mars face aux députés de l'Assemblée populaire nationale algérienne, Saïd Sayoud a défendu pendant près d'une vingtaine de minutes un projet visant « à ancrer les principes démocratiques et poser des bases juridiques et organisationnelles solides ».

Dans les faits, le texte s'attaque d'abord au fonctionnement de l'Autorité nationale indépendante des élections, l'ANIE. Une restructuration qui devrait lui permettre, selon le ministre de l'Intérieur, de se consacrer pleinement à ses missions fondamentales.

Concrètement, les tâches d'ordre logistique, autrefois attribuées à l'ANIE, seront désormais confiées au ministère de l'Intérieur. Autre modification majeure : concernant les critères d'éligibilité pour les élections locales et nationales, le nombre requis de signatures est abaissé. Pour un scrutin législatif, il faudra désormais en réunir 150 et non plus 250.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour être candidat à une élection, le texte prévoit une obligation d'un certain niveau d'instruction afin de garantir un haut degré de compétence dans la gestion des affaires publiques. Enfin, un quota réservé aux jeunes de moins de 40 ans est proposé ; celui concernant les femmes est maintenu mais revu à la baisse, passant de moitié à 1/3 sur les listes de candidatures.

Le vote de ce projet de loi par l'Assemblée algérienne est prévu ce mercredi.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.