Algérie: Les députés planchent et votent ce mercredi sur une refonte du système électoral

Les élections législatives (ici l'Assemblée nationale populaire) ne passionnent pas les Algériens. Au grand dam du gouvernement.

En Algérie, les députés débattent depuis ce lundi du projet de loi relatif à la refonte du système électoral local et national. Décrit - par le ministre de l'Intérieur Saïd Sayoud - comme une étape importante pour moderniser et renforcer le cadre juridique et institutionnel de l'État, ce texte prévoit notemment de revoir le fonctionnement de certaines institutions et modifier plusieurs critères pour se présenter à une élection.

Présent lundi 30 mars face aux députés de l'Assemblée populaire nationale algérienne, Saïd Sayoud a défendu pendant près d'une vingtaine de minutes un projet visant « à ancrer les principes démocratiques et poser des bases juridiques et organisationnelles solides ».

Dans les faits, le texte s'attaque d'abord au fonctionnement de l'Autorité nationale indépendante des élections, l'ANIE. Une restructuration qui devrait lui permettre, selon le ministre de l'Intérieur, de se consacrer pleinement à ses missions fondamentales.

Concrètement, les tâches d'ordre logistique, autrefois attribuées à l'ANIE, seront désormais confiées au ministère de l'Intérieur. Autre modification majeure : concernant les critères d'éligibilité pour les élections locales et nationales, le nombre requis de signatures est abaissé. Pour un scrutin législatif, il faudra désormais en réunir 150 et non plus 250.

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Pour être candidat à une élection, le texte prévoit une obligation d'un certain niveau d'instruction afin de garantir un haut degré de compétence dans la gestion des affaires publiques. Enfin, un quota réservé aux jeunes de moins de 40 ans est proposé ; celui concernant les femmes est maintenu mais revu à la baisse, passant de moitié à 1/3 sur les listes de candidatures.

Le vote de ce projet de loi par l'Assemblée algérienne est prévu ce mercredi.