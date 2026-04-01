Sénégal/Gambie: Les Lions peuvent faire une belle prestation au Mondial, selon Musa Barrow

Dakar — Les Lions peuvent faire une très belle prestation à la Coupe du monde prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis d'Amérique et au Mexique, a affirmé mardi à Dakar l'attaquant gambien Musa Barrow.

"Le Sénégal peut faire de grands matchs au Mondial. On attend l'échéance avec impatience. Nous, on supporte le Sénégal", a-t-il dit en conférence de presse d'après match.

L'équipe nationale de football du Sénégal a dominé (3-1) celle de la Gambie, en match amical international de préparation de la Coupe du monde.

Les Lions avaient battu (2-0) le Pérou samedi au stade de France lors de la première rencontre de cette fenêtre internationale.

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Le Sénégal, huitième de finaliste, en 2022 au Qatar, va participer à sa quatrième Coupe du monde en 2026, qui se jouera du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis d'Amérique et au Mexique.

Le Sénégal est logé dans la même poule que la France, la Norvège et le vainqueur de la finale de barrage intercontinental entre la Bolivie ou l'Irak prévue dans la nuit de mardi à mercredi.

"En Gambie, on sort dans les rues pour savourer les victoires des Lions. Tu as l'impression d'être au Sénégal. Pour vous dire que c'est le même peuple. Ce n'est pas prêt de s'arrêter", a réagi Musa Barrow.

le métronome de l'équipe gambienne s'est réjoui de son retour en sélection, après cinq mois d'absence pour blessure.

"Je suis très content que cela tombe sur ce match. J'ai des parents au Sénégal. On fait partie des anciens. Après, tout le monde veut jouer. Il s'agira pour chacun de nous de donner le meilleur de lui-même",a -t-il ajouté.