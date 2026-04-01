Sénégal/Gambie: Pape Thiaw se réjouit de la 'belle opposition' des Scorpions de Gambie

1 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le sélectionneur national, Pape Thiaw, s'est réjoui mardi soir de la "belle opposition" des Scorpions de Gambie, malgré leur défaite (1-3) devant les Lions en match amical au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

"Je félicite mes joueurs pour le travail. On voulait gagner ces deux matchs. Ils étaient concentrés, même si c'était difficile. Il y a eu une belle opposition. La Gambie nous a posé des difficultés dans le jeu. Mais avec notre calme et détermination, on a marqué avant la mi-temps", a analysé Thiaw en conférence de presse d'après match.

L'équipe nationale de football du Sénégal a dominé (3-1) celle de Gambie, en match de préparation de la Coupe du monde. Les Lions avaient battu (2-0) le Pérou, samedi au stade de France, à Paris.

"On a souffert car ils (les Gambiens) sont forts dans les duels. On avait besoin de ce genre de matchs. Il n'y a plus de match simple. Il y a de bonnes choses de la part des deux équipes", a expliqué Pape Thiaw.

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Par rapport au système mis en place, le sélectionneur national estime que des choses ont marché.

"On a essayé trois systèmes, terminant à deux en attaque avec Bamba Dieng et Habib Diallo derrière lui. Au début, on était sur un 3-4-3. Il y a eu de bonnes choses et des moins bonnes", a souligné le sélectionneur des champions d'Afrique, saluant la "belle initiative" d'avoir joué avec la Gambie.

"On a été professionnels. J'ai beaucoup appris. Je crois que la Gambie va poser beaucoup de problèmes à ces futurs adversaires. Ils sont dans la continuité et je félicite la fédération, leur entraîneur", a-t-il souligné.

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