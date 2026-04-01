Sénégal/Gambie: Yehvann Diouf salue l'apport de tous les joueurs aux succès de l'équipe

Dakar — Le gardien de but sénégalais Yehvann Diouf a insisté sur l'importance de la participation de tous les joueurs aux victoires de l'équipe nationale, contre la Gambie (3-1), mardi à Diamniadio, et le Pérou (2-0), samedi dernier au Stade de France, dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

"Quasi tout le monde a eu du temps de jeu. Je pense que c'était important pour nous de montrer de quoi nous étions capables et d'apporter notre pierre à l'édifice, même quand on ne joue pas. Chacun contribue à la vie et aux victoires de l'équipe", a déclaré le gardien de Nice (France) en zone mixte.

Il a ajouté que la sélection, après ces rencontres, va désormais retourner chacun dans son club pour se concentrer sur la fin de saison. "À la fin de celle-ci, nous serons vraiment focalisés sur la Coupe du monde", a-t-il indiqué.

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Yehvann Diouf a également évoqué l'ambiance à Dakar : "C'était magnifique. Il n'y avait pas meilleur moment pour débuter ici, devant ce public, ce peuple, avec un stade quasi plein. Très fier d'avoir pu jouer ce match-là." Il a reconnu que les célébrations de la victoire ont été intenses et mémorables, même après son retour en France. "J'y repense encore, c'était vraiment la folie", a-t-il conclu.