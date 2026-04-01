Sénégal/Gambie: Le sélectionneur des Scorpions souhaite rejouer les Lions à Banjul

Dakar — Le sélectionneur de la Gambie, Johnathan McKinstry, a émis le souhait de disputer un match retour contre le Sénégal à Banjul, après la défaite (3-1) de son équipe, mardi soir, en match amical international joué au Stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar.

"Nous jouions contre la meilleure équipe africaine. La moindre faute se paye cash. J'ai dit au sélectionneur national du Sénégal (Pape Thiaw) que nous serions heureux de faire un autre match à Banjul. Car l'affiche s'est jouée dans un bon état d'esprit", a-t-il dit en conférence de presse d'après match.

Le sélectionneur nord-irlandais des Scorpions estime que son équipe a livré "un bon match" face aux champions d'Afrique.

"Si on regarde bien, on ne peut pas dire qu'il y a une différence de 100 points au classement FIFA. On n'a pas concrétisé nos occasions. On est très déçus d'aller à la mi-temps sur le score de 1-0. Même lorsqu'ils menaient 2-1, on pouvait revenir", a analysé Johnathan McKinstry.

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Il a insisté sur la phase de reconstruction de son équipe qui compte dans ses rangs beaucoup de jeunes joueurs.

"Il y a une explosion de talents depuis cinq ans. Dans cette équipe, il y a beaucoup de jeunes [...]. Des joueurs expérimentés comme Omar Colleh, Moussa Barrow encadrent aussi les jeunes", a-t-il ajouté.