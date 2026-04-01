Sénégal/Gambie: Les Lions imposent leur loi aux Scorpions

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal a dicté (3-1) sa loi à celle de la Gambie, en match amical joué mardi soir au Stade Maitre Abdoulaye Wade de Diamniadio, réalisant un parcours sans faute lors de la fenêtre internationale du mois de mars.

Pour la deuxième sortie de l'équipe nationale pendant cette trêve, sa première à domicile après le deuxième sacre continental, le sélectionneur des Lions Pape Thiaw a opté pour une revue d'effectif.

Comme samedi lors de la victoire (2-0) devant le Pérou, au stade de France, à Paris, il a mis au repos plusieurs de ses cadres (Pape Guèye, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Edouard Mendy).

A part Krépin Diatta, Mamadou Sarr et Ismaila Sarr, tous les autres joueurs n'avaient pas été titularisés lors de la dernière sortie.

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A l'analyse, les Lions peinaient à trouver leurs marques avec 5-2-3 mis en place par Thiaw, le milieu terrain sénégalais ayant été asphyxié par le surnombre créé par les Scorpions de Gambie qui ont longtemps fait le jeu.

Les attaquants sénégalais étaient esseulés, à part l'éclaircie Assane Diao à la 14e mn, mais sa frappe a échoué sur le poteau.

Pour sa première titularisation, Nobel Mendy a été contraint de quitter la pelouse à la suite d'une blessure au genou à la 35e mn.

L'entrée de Lamine Camara a permis aux Lions de retrouver de l'équilibre dans le jeu, même si les Scorpions ont failli ouvrir le score à la 45e mn par Adama Bojang.

Il fallait attendre les arrêts de jeu pour voir le Sénégal ouvrir le score grâce à Abdoulaye Seck qui reprenait de la tête un corner tiré par El Hadj Malick Diouf.

Les Lions partent à la mi-temps avec l'avantage au score devant un public qui a répondu présent.

Au retour des vestiaires, Pape Thiaw procède à trois changements. Krépin Diatta, Chérif Ndiaye et Assane Diao sont remplacés par Antoine Mendy, Bamba Dieng et Ibrahim Mbaye.

A la 45e mn, après une interception de ballon au milieu terrain, Bamba Dieng fait étalage de son talent en combinant Ismaila Sarr, passeur pour Ibrahim Mbaye, qui doublait la mise pour le Sénégal, le troisième but du jeune attaquant du Paris Saint-Germain en sélection.

Un deuxième but qui a réveillé le public sénégalais, mais c'est sans compter avec le capitaine gambien Omar Colley, qui réduit le score à la 52e mn.

Les deux formations se sont ensuite livré un beau duel, un spectacle très apprécié du Stade Maître Abdoulaye Wade, malgré les occasions de but ratées par Ibrahima Mbaye (58e) et Bamba Dieng (60e mn).

C'est finalement Lamine Camara qui marque le troisième but sénégalais dans le temps additionnel (95e mn).

Avec ce deuxième succès en autant de sorties dans cette fenêtre internationale, les Lions continuent d'affiner leur préparation pour le Mondial.

A quelque deux mois de la Coupe du Monde, Pape Thiaw a eu l'occasion de revoir son effectif.

Les Lions vont disputer le 31 mai leur dernier match amical face aux Etats-Unis.

Fiche technique :

Stade : Maitre Abdoulaye Wade de Diamniadio

Température : 27 degrés

Arbitres : Abdoul Aziz Bouh, Hamedine Diba, Bouna Ndiaye(Mauritanie)

Score : 3-1

Buteurs : Abdoulaye Seck (45e+4), Ibrahima Mbaye (47e mn), Lamina Camara (90e mn+5) pour le Sénégal et Omar Colley (51e mn) pour la Gambie

Avertissements : Abubakr Barry (Gambie), Idissa Gana Guèye et Lamine Camara

Sénégal : Yehvan Diouf, Krépin Diatta (Antoine Mendy), Abdoulaye Seck, Mamadou Sarr, El Hadj Malick Diouf, Nobel Mendy (Lamine Camara), Pathé Ciss (Habib Diallo), Habib Diarra (Idrissa Gana Guèye), Assane Diao (Ibrahima Mbaye), Ismaila Sarr (Mamadou Diakhon), Chérif Ndiaye (Bamba Dieng).

Entraîneur : Pape Thiaw.

Gambie : Baboucar Gaye, Omar Colley (Musa Barrow), Sainey Sanyang, Alagie Saine, Sherif Sinyan, Lars Joseph Ceesay, Moumadou B Drammeh (Mahmudu Bajo), Abdoulie Manneh (Youssoupha Sanyang), Abubakr Barry (Jesper Cessay), Yankubah Minteh, Adama Bonjang (Abdoulie Cessay).

Entraineur : Jonathan MC Kinsntry.