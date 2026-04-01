Guinée Bissau: Le militant de la société civile Vigário Luís Balanta retrouvé mort

Facebook/ Vigário Balanta
Vigário Luís Balanta
1 Avril 2026
Radio France Internationale

Il était l'une des voix contestataires de la transition militaire en Guinée-Bissau. Vigário Luís Balanta, président du mouvement Pó di Terra, a été retrouvé mort en périphérie de la capitale Bissau. Selon les médias locaux, le militant, qui dénonçait la junte au pouvoir sur RFI il y a trois mois, a été battu à mort et concluent à l'assassinat d'un homme engagé et plusieurs fois menacé de mort.

Ce sont les radios privées bissau-guinéennes qui ont annoncé ce mardi la mort de Vigário Luís Balanta. Selon les médias, la dépouille du président de Pó di Terra a été retrouvée près de la rizière de N'Dam, à une trentaine de km de Bissau, la capitale.

Le militant de 35 ans a été battu à mort, selon les radios. C'est aussi ce que laissent deviner des photos qui semblent avoir été prises sur le lieu de la découverte du cadavre. On y reconnait Luís Balanta sans chaussures, une blessure ouverte au pied, les vêtements déchirés et couverts de sang.

Depuis le coup d' État contre le président Umaru Sissoco Embalo en novembre dernier, Vigário Luís Balanta ne cessait de protester contre le haut-commandement militaire du général Horta N'Tam, actuel président de la transition.

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En début d'année, sur RFI, il dénonçait l'interdiction des manifestations, exigeait la libération des prisonniers politiques et la publication des résultats de la dernière présidentielle qui, d'après lui, donnaient vainqueur l'opposant Fernando Dias.

Par le passé, Luís Balanta avait déjà été porté disparu avant d'être relâché. Malgré les menaces, il n'a cessé de s'exprimer contre la junte.

Sa dernière vidéo sur les réseaux sociaux date de la veille de la découverte de sa dépouille.

Et ce mardi après-midi, après l'annonce par les médias de la mort de Vigário Luís Balanta, les autorités de transition ont décidé de la suspension des radios privées pour défaut présumé de licence, suspension pour « une durée sept jours « et qui « sera prorogée si nécessaire ».

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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