Maroc: Découverte d'un vaste tunnel de transport de drogues entre le Maroc et l'Espagne, 27 personnes arrêtées

Un vaste tunnel souterrain servant à transporter de la drogue a été découvert entre le Maroc et l'Espagne. C'est à Ceuta, une enclave espagnole au Maroc, que l'entrée du tunnel était située, ouvrant sur un véritable labyrinthe. 27 personnes ont été arrêtées, 17 tonnes de drogue saisies.

Dissimulée derrière un immense réfrigérateur, l'entrée d'un tunnel comportant trois niveaux : un puit pour descendre sous terre, une pièce intermédiaire pour stocker des paquets de hachich et un couloir en ligne droite jusqu'au Maroc, selon le ministère de l'Intérieur espagnol ce mardi 31 mars.

Les autorités décrivent un véritable labyrinthe, ressemblant à une mine avec des wagons, des rails, des poulies et des grues pour transporter des palettes. Le tout, sous un hangar industriel, avec un système d'insonorisation qui permettait de ne pas éveiller les soupçons.

Il a fallu un an à la police pour mettre au jour ce tunnel situé à Ceuta, enclave espagnole au Maroc.

En plus des 17 tonnes de drogue saisies, 1,4 million d'euros ont été retrouvés ainsi que 17 voitures de luxe.

Le trafic est courant dans cette région. L'Espagne est une des portes d'entrée de la drogue en Europe, vue sa proximité avec le Maroc, principal producteur de cannabis au monde.