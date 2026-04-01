Afrique: Tunisie/Algérie - Signature d'un protocole de coopération parlementaire à Alger

Le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali, et le président du Conseil de la nation algérien, Azouz Nasri, ont signé mardi à Alger un protocole de coopération parlementaire visant à renforcer les relations entre les deux institutions.

Conclu en marge d'une visite de travail de Derbali à la tête d'une délégation parlementaire tunisienne, l'accord prévoit notamment la création d'un Forum de coopération parlementaire réunissant des représentants des deux instances, selon un communiqué officiel.

Ce mécanisme vise à assurer la concertation, la coordination et le soutien mutuel au sein des organisations parlementaires internationales et régionales, tout en consolidant le partenariat bilatéral, reflet de relations historiques étroites entre la Tunisie et l'Algérie.

Au cours de cette visite, Derbali a transmis au président algérien les salutations du chef de l'État tunisien, Kaïs Saïed, saluant l'intérêt constant porté par Alger au développement des relations bilatérales.

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Il a souligné que les liens entre les deux pays, forgés dans une histoire commune marquée par des luttes partagées pour l'indépendance, constituent un socle solide pour approfondir la coopération parlementaire.

Selon lui, cette visite devrait ouvrir de nouvelles perspectives pour intensifier les échanges d'expertises et d'expériences, notamment face aux défis régionaux et internationaux.

Derbali a également insisté sur le rôle des groupes d'amitié parlementaire dans le renforcement de la diplomatie parlementaire et la promotion de l'expérience tunisienne en matière de gouvernance locale.

Évoquant les enjeux régionaux, il a mis en avant les défis sécuritaires, en particulier la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, appelant à une coordination accrue pour la protection des frontières communes.