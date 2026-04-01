Afrique: Le Premier Ministre affirme l'engagement du Gouvernement de l'espoir à faciliter les procédures de retour volontaire des citoyens

Le Premier Ministre, Dr Kamil Idris, a affirmé l'engagement du Gouvernement de l'espoir à faciliter les procédures de retour volontaire, et a réitéré le souci du Gouvernement de servir les citoyens

Cette déclaration a été faite lors de sa visite, cet après-midi, et la délégation qui l'accompagnait, le passage d'Ashkeit à Wadi Halfa.

Le Premier ministre a affirmé l'engagement du gouvernement de l'Espoir à lutter contre le phénomène de la perception illégale et a précisé qu'il n'y a pas de frais supplémentaires, ni de taxe hypothétique et ni aucun douane obligatoire au passage d'Ashkeit.

Il a exprimé ses remerciements au gouvernement et au peuple égyptiens pour leur généreuse hospitalité à l'égard de millions de ressortissants soudanais, ainsi que pour leur coopération dans la gestion du retour volontaire.

Le Premier ministre et la délégation qui l'accompagnait ont inspecté les salles des douanes et des passeports du complexe des bus de voyage au passage, tout en s'assurant sur le bon déroulement des procédures.