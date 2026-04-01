Afrique: Al-Burhan informe l'envoyé spécial du SG de l'ONU pour la Corne de l'Afrique sur la situation dans le pays

31 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a informé l'envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique sur l'ensemble des développements de la situation dans le pays.

Cette rencontre a eu lieu aujourd'hui dans son bureau avec l'envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique, Kwang Kong, en présence du ministre des affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem.

Al-Burhan a affirmé le souci du gouvernement du Soudan de coopérer avec les Nations Unies pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes nécessiteuses.

Dans une déclaration à la presse, l'envoyé spécial de l'ONU a dit que la rencontre avec le président du Conseil de souveraineté a été fructueuse et constructive, précisant qu'il avait déjà travaillé au Soudan, dans les régions du Nil Bleu et d'Abyei.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a exprimé ses regrets quant à la situation actuelle, compte tenu de l'ampleur de la destruction causée par la guerre aux infrastructures vitales et aux institutions de l'État.

Il a ajouté que la rencontre a porté sur la situation générale du pays et sur l'importance de trouver une solution compréhensive à la crise et de mettre fin aux atrocités commises par la milice du Soutien rapide dans les différentes régions du pays.

Kwan a affirmé le soutien des Nations unies et leur disposition à contribuer à la trouver une solution, et a appelé toutes les parties à s'engager dans de véritables consultations menant à une solution finale, en coordination avec les pays voisins.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.