Afrique: Al-Burhan informe l'envoyé spécial du SG de l'ONU pour la Corne de l'Afrique sur la situation dans le pays

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a informé l'envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique sur l'ensemble des développements de la situation dans le pays.

Cette rencontre a eu lieu aujourd'hui dans son bureau avec l'envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique, Kwang Kong, en présence du ministre des affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem.

Al-Burhan a affirmé le souci du gouvernement du Soudan de coopérer avec les Nations Unies pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes nécessiteuses.

Dans une déclaration à la presse, l'envoyé spécial de l'ONU a dit que la rencontre avec le président du Conseil de souveraineté a été fructueuse et constructive, précisant qu'il avait déjà travaillé au Soudan, dans les régions du Nil Bleu et d'Abyei.

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Il a exprimé ses regrets quant à la situation actuelle, compte tenu de l'ampleur de la destruction causée par la guerre aux infrastructures vitales et aux institutions de l'État.

Il a ajouté que la rencontre a porté sur la situation générale du pays et sur l'importance de trouver une solution compréhensive à la crise et de mettre fin aux atrocités commises par la milice du Soutien rapide dans les différentes régions du pays.

Kwan a affirmé le soutien des Nations unies et leur disposition à contribuer à la trouver une solution, et a appelé toutes les parties à s'engager dans de véritables consultations menant à une solution finale, en coordination avec les pays voisins.