Afrique: Le Sénégal domine la Gambie (3-1) en match amical international

Diamniadio — L'équipe nationale du Sénégal a dominé celle de la Gambie (3-1), mardi, dans le cadre d'un match amical international au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Le Sénégal a d'abord ouvert le score en fin de première mi-temps par le défenseur Abdoulaye Seck dont le coup de tête, à la réception d'un corner bien dosé d'El Hadji Malick Diouf, n'a laissé aucune chance au portier gambien.

Au retour des vestiaires, les Lions n'ont pas tardé à faire le break par l'entrant Ibrahima Mbaye. Le joueur du PSG en ligue 1 française, était à la conclusion d'une belle séquence de jeu entre Bamba Dieng et Ismaila Sarr, passeur décisif sur ce deuxième but.

Les Scorpions ont réduit le score par Omar Colley. Mais Lamine Camara, lui aussi sorti du banc, a tué tout espoir d'égalisation pour les Gambiens en marquant du plat du pied à la 95e minute.