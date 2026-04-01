Afrique: Les supporters des Lions fortement présents au match amical contre les Scorpions de la Gambie

Diamniadio — Le public sénégalais s'est déplacé en grand nombre pour assister au match amical des Lions du Sénégal contre les Scorpions de la Gambie, mardi, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, près de Dakar.

Cette rencontre est le premier rendez-vous officiel de l'équipe sénégalaise à se tenir dans sa forteresse depuis le triomphe en Coupe d'Afrique des nations (CAN) à Rabat, le 18 janvier dernier, contre le Maroc. Le public retrouve ses Lions à Diamniadio après la victoire obtenue à guichets fermés face au Pérou, 2-0, samedi, au Stade de France.

Dès les premières heures de l'après-midi, les supporters habillés aux couleurs nationales convergent en masse vers Diamniadio. Certains prennent d'assaut les gares du Train Express régional, d'autres empruntent l'autoroute. Ils se mettent très tôt en route pour Diamniadio afin de ne pas subir les désagréments de la grève des transports.

Sur les routes menant au stade Abdoulaye-Wade, certains supporters discutent des probables compositions du sélectionneur national et de la titularisation éventuelle des nouvelles recrues de Pape Thiaw : Mamadou Diakhon et Nobel Mendy. Les performances d'Ibrahim Mbaye et d'Idrissa Gana Gueye contre le Pérou font partie des principaux sujets de discussion.

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Sur les voies de l'autoroute à péage, l'ambiance est déjà survoltée. Les supporters gambiens et ceux du Sénégal se moquent les uns des autres, au milieu de la circulation routière, dans une atmosphère festive et fraternelle. "Senegaaaal !" lance une jeune femme, un drapeau brandi à travers les vitres de sa voiture. Elle taquine un groupe de supporters gambiens empruntant la voie inverse. Ces derniers répondent par un énergique mais amusant "Gambiiiiaaa", le drapeau national brandi avec fierté.

Aux abords du stade, de longues files sont constituées. Certaines d'entre elles s'étendent sur plusieurs dizaines de mètres, signe de l'enthousiasme du public pour le duel entre Lions et Scorpions. C'est à se demander si le stade pourra contenir toute la foule.

De jeunes supporters dansent au rythme des percussions, habillés aux couleurs nationales de la Gambie et du Sénégal. Les chants, les applaudissements et les cris de joie se diluent dans les décibels des haut-parleurs et le son des tam-tams.

La célèbre chanteuse Mia Guissé improvise un mini-concert. Les tribunes du stade Abdoulaye-Wade vibrent au rythme de sa voie. Les supporters sénégalais, ivres de joie, communient avec les Lions. De nombreuses banderoles et pancartes donnent de la couleur à l'ambiance.

Les supporters font preuve d'ingéniosité : les maillots sont floqués de messages pleins d'humour et quelquefois provocateurs. Des bandeaux sont noués autour de la tête et du poignet de certains supporters.

Lorsque les Lions apparaissent sur la pelouse pour leurs exercices d'échauffement, une vibrante ovation les accueille. Ils font un tour d'honneur pour présenter leur deuxième trophée de la CAN au public sénégalais. L'hymne national est exécuté. Des moments de vive émotion.

Le 12e Gaïndé - le club des supporters sénégalais - en profite pour lancer un message : "Libérez nos supporters". Ils font allusion aux 18 Sénégalais arrêtés au Maroc lors des échauffourées de la finale de la CAN. Puis le match démarre. Les Gambiens se montrent solides face aux doubles champions d'Afrique. Le match promet d'être amical. À la 18e minute de la rencontre, le public du stade Abdoulaye-Wade se lève comme un seul homme pour assurer de son soutien les 18 supporters sénégalais détenus au Maroc.

Il réclame à tue-tête la libération des compatriotes.