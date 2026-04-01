Gabon: Une table ronde nationale pour réformer le système électoral

Ministère de l'Intérieur - Gabon
M.Hermann Immongault,Vice-président du gouvernement du Gabon
1 Avril 2026
Gabonews (Libreville)

Le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, a ouvert ce mardi 31 mars 2026 à Libreville une table ronde nationale consacrée à l'évaluation du processus électoral 2024-2025. Organisée conjointement par les ministères en charge de la Réforme et de l'Intérieur, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, cette rencontre vise à analyser les insuffisances constatées lors des récents scrutins et à poser les bases d'un système électoral plus crédible.

Pendant deux (2) jours, les participants examinent les dysfonctionnements observés afin d'identifier des réformes prioritaires, notamment sur les conditions de candidature, l'introduction du bulletin unique et la révision du calendrier électoral.

À l'ouverture des travaux, Hermann Immongault a souligné que cette initiative répond à l'appel du Président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a invité le gouvernement à évaluer les élections passées et à engager sans délai une réforme du système électoral.

Pour sa part, le Ministre de l'Intérieur, Adrien Nguema Mba, a insisté sur l'opportunité de conduire des transformations profondes pour renforcer la confiance des citoyens et consolider la démocratie. De son côté, la représentante du PNUD, Rokya Ye-Dieng, a appelé à des recommandations concrètes alignées sur la nouvelle Constitution et le Code électoral.

Au terme des travaux, des propositions sont attendues pour améliorer durablement l'organisation des élections au Gabon.

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