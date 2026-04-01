Gabon: Le Réseau de l'Administration Gabonaise mis en oeuvre par l'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences

La mise en oeuvre du Plan national de croissance et de développement est en marche dans la 5è République. Le numérique fait partie des piliers du projet de société di Chef de l'Etat. La transformation numérique du pays se concrétise. Elle est rendue possible par l'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF). Dans la capital du Woleu-Ntem, Oyem,

Le Réseau de l'Administration Gabonaise (RAG) s'installe officiellement dans la capitale du Woleu-Ntem par le biais l'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF). La mise en oeuvre de la numérisation du pays est l'expression de la volonté des autorités gabonaises. Elle est inscrite parmi les six piliers du Plan national de croissance et de développement(PNCD), cher au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

L'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF) porte le projet sous le leadership de son Directeur général, Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki. « Ce déploiement marque une étape essentielle dans la construction d'une administration plus performante et souveraine », fait-il savoir.

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Le projet s'étend déjà dans plusieurs provinces. L'arrivée du Réseau de l'Administration Gabonaise (RAG) à Oyem vient ainsi renforcer progressivement le maillage numérique de l'administration à l'échelle nationale.

Il faut noter que le Réseau de l'administration gabonaise est un réseau public dédié aux administrations. Il constitue le socle technique indispensable à la digitalisation progressive des services publics locaux. Il permet de connecter les services déconcentrés et les collectivités territoriales au sein d'une architecture numérique cohérente, sécurisée et souveraine, contribuant ainsi à réduire les disparités territoriales en matière d'accès aux infrastructures numériques.

L'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences, chaque jour un peu plus, réaffirme son engagement dans l'accompagnement de l'État.