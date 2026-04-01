Afrique: Match amical Sénégal/Gambie - Les Lions de la Teranga domptent les Scorpions (3/1)

Le Sénégal conclut cette fenêtre internationale par une victoire. Nos lions se sont imposés 3/1 contre la Gambie grâce à des buts de Abdoulaye Seck, Ibrahim Mbaye et Lamine Camara.

Les Lions de la Teranga ont pris le dessus sur les Scorpions de la Gambie ce 31 Mars 2026, dans un match amical loin d’être une simple formalité. Au terme d’une rencontre engagée et rythmée, bousculés par une équipe gambienne audacieuse, les hommes de Pape Thiaw ont su s’imposer avec un score de 3 buts à 1.

Une première période accrochée

Dès les premières minutes, les Scorpions affichent leurs intentions. Avec un pressing haut, un marquage individuel strict, des joueurs rapides sur les ailes et sans complexe, ils mettent en difficulté la défense sénégalaise.

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Malgré une possession globalement à leur avantage, les Lions peinent à se montrer tranchants dans le dernier geste. La Gambie, bien organisée, se procure même les occasions les plus franches, laissant planer le doute dans les travées du Stade Abdoulaye Wade.

Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un score nul à la pause, le Sénégal frappe au moment idéal.

Dans le temps additionnel (45+3), sur un corner parfaitement exécuté par El Hadji Malick Diouf, Abdoulaye Seck s’élève plus haut et catapulte le ballon au fond des filets.

Un but précieux qui permet aux Lions de regagner les vestiaires avec l’avantage (1-0).

Une seconde période animée

Au retour des vestiaires, les Lions de la Teranga affichent un tout autre visage. Les choix du sélectionneur Pape Thiaw avec les entrées de Bamba Dieng, Antoine Mendy et Ibrahim Mbaye s’avèrent rapidement payants. À peine le jeu repris, le Sénégal fait le break à la 47e.

Après une récupération haute initiée par Bamba Dieng, Ismaïla Sarr lance parfaitement Ibrahim Mbaye qui conclut avec sang-froid.

Portés par cette dynamique, les Lions affichent un léger relâchement permettant à la Gambie de réduire le score.

Très entreprenants, les scorpions profitent d’une situation confuse consécutive à une faute de main du portier Yehvann Diouf, pour inscrire leur but à la 51e minute, grâce à un coup de tête d’Omar Colley relançant totalement la rencontre.

Le match gagne alors en intensité, avec des phases de transition rapides de part et d’autre. Les Gambiens poussent, mais se heurtent à une équipe sénégalaise plus efficace dans la gestion des temps forts.

Alors que la rencontre semble se diriger vers une fin serrée, les Lions portent l’estocade dans le temps additionnel. À la 94 minute, Lamine Camara scelle définitivement le sort du match en inscrivant le troisième but.

Un geste de solidarité au-delà du terrain

Au-delà de l’enjeu sportif, cette rencontre entre les Lions de la Teranga et les Scorpions a été marquée par un moment fort en émotion et en engagement.

À la 18e minute, le public du Stade Abdoulaye Wade s’est levé pour observer une minute d’applaudissements en soutien aux 18 compatriotes sénégalais toujours retenus au Maroc.

Plus qu’un match, cette rencontre aura ainsi illustré la force d’un peuple uni, où chaque victoire sportive résonne aussi comme un écho d’espoir et de solidarité.