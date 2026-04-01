Soudan: Le Premier ministre affirme l'avenir prometteur des investissements dans l'État d'Ashamaliya

Lors d'une réunion conjointe du Conseil des ministres et du Comité de sécurité de l'État d'Ashamaliya, qu'il a présidée mardi, le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a transmis les salutations du président du Conseil de souveraineté transitoire (CST) et commandant en chef des forces armées, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, au gouvernement et au peuple de l'État.

Il a également rendu hommage aux martyrs de la « Bataille de la Dignité », affirmant que leurs sacrifices constituent une source de force et de bénédiction pour la nation.

La réunion, qui s'est tenue au Secrétariat du gouvernement de l'État, a rassemblé le wali de l'État d'Ashamaliya, le général Abdulrahman Abdulhamid, et des membres de son gouvernement.

Le Premier ministre a affirmé que l'État d'Ashamaliya aura un avenir prometteur au sein des investissements soudanais.

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Il a ordonné la création d'un comité de travail conjoint entre le Conseil des ministres et l'État d'Ashamliy afin d'examiner les rapports sectoriels et de s'attaquer aux différents défis auxquels l'État est confronté.

Il a souligné que le retour volontaire et la souveraineté nationale sont intrinsèquement liés, précisant que cette visite met l'accent sur les politiques macroéconomiques régissant le retour volontaire indiquant que l'État d'Ashamaliya est bien placé pour jouer un rôle de pionier à cet égard, compte tenu de sa position géographique stratégique, et s'est dit convaincu que 2026 sera une année de paix, de reconstruction et d'investissement.

Le Premier ministre et sa délégation ont reçu des exposés détaillés sur la situation sécuritaire, économique, sociale et sanitaire de l'État.

La réunion a permis examiné les efforts déployés par le gouvernement de l'État pour mettre en oeuvre des projets de développement, assurer le succès de la saison des récoltes, accueillir un grand nombre de personnes déplacées et recevoir les citoyens de retour dans le cadre des programmes de retour volontaire.

Les participants ont souligné la nécessité de lever les obstacles auxquels se heurte le gouvernement de l'État, notamment dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, du foncier et de l'investissement.