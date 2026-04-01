Afrique: Le 12e Gainde, 'Lébougui' et 'Allez Casa' appellent à la libération des 18 supporters sénégalais

Dakar — Les clubs de supporters sénégalais ont saisi l'opportunité de la rencontre amicale ayant opposé le Sénégal à la Gambie, mardi soir, pour lancer en mondovision des messages en faveur de la libération des 18 Sénégalais détenus et condamnés à des peines de prison ferme au Maroc après les échauffourées en tribunes lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 à Rabat, le 18 janvier dernier.

Ces supporteurs sénégalais, condamnés en première instance à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme pour "hooliganisme", le 19 février, ils devaient être jugés en appel lundi, mais le procès a été reporté au 13 avril prochain à la demande de leurs avocats pour mieux préparer leur défense.

Le 12e Gaindé sénégalais a profité de l'audience offerte par le match contre les Scorpions de la Gambie, joué au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, pour leur manifester son soutien.

Les membres du 12e Gaïndé se distinguent par leurs accoutrements aux couleurs nationales et l'inscription "Sénégal" sur leur corps.

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Ils ont eu recours au même procédé pour faire passer des messages appelant à la libération des compatriotes détenus au Maroc. "Liberté 18" pouvait-on par exemple lire aux lettres inscrites sur leur corps.

Au moment où retentissait l'hymne national, ils ont reconstitué le même mot "Liberté 18" avec des pancartes.

Malgré toute leur peine liée à cette situation, ils n'ont pas manqué à leur devoir, continuant à apporter leur soutien à l'équipe nationale du Sénégal lors de ce match contre la Gambie.

Ils ont tenu leur rôle tout au long de la rencontre, chantant, dansant et galvanisant les Lions.

Pour la présidente de la section féminine du 12e Gaindé, Seynabou Niang, cette situation reste difficile pour le club de supporters.

"Ils détiennent des gens qui font partie de nous et qui nous manquent totalement. Nous n'avions que ce moment pour montrer au monde entier que nous avons de la peine", a-t-elle déclaré, tout en continuant à dérouler la chorégraphie synchronisée avec les autres supporters.

Le groupe "Lebougui", dont fait partie la grande partie des supporters détenus au Maroc, n'a pas raté cette occasion.

Ses membres, reconnaissables à leur tenue rouge, ont déroulé une banderole de protestation sur laquelle on pouvait lire "Libérez les otages" en gros caractères, puis "Respect de la dignité et des droits humains". Sur d'autres pancartes.

"Ce qui est arrivé à nos supporters nous fait mal. Notre objectif aujourd'hui est de les faire libérer. Leurs familles sont fatiguées et ont besoin d'eux. Nous demandons à nouveau à l'État du Sénégal d'aider à la libération de nos frères pour notre plus grand bonheur", a lancé un membre du club "Lebougui". Derrière lui, le reste du groupe continuait à encourager la sélection, un peu bousculée par une équipe gambienne entreprenante.

Les 18 supporters détenus sont membres du "Lebougui" et du 12e Gaindé, mais cela n'a pas empêché les supporters de "Allez Casa" de se joindre à la mobilisation.

"Je lance un appel aux autorités du Maroc en leur demandant de libérer nos compatriotes, détenus depuis trop longtemps là-bas. Le sport doit unir mais pas diviser. Nos deux pays avaient des relations fraternelles et le sport ne doit pas nous diviser", a soutenu Mami Diba, responsable de la commission logistique et organisation de "Allez Casa", avant d'être à nouveau happé par la prestation de l'équipe sur la pelouse.