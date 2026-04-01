Madagascar/Guinée Equatoriale: Football - Amical - Les Barea tenus en échec par les Nzalang Nacional

Madagascar et la Guinée équatoriale se sont séparés sur un score d'un partout, hier, lors du deuxième match amical dans le cadre de la fenêtre FIFA, en Turquie.

Pas de vainqueur. Les Barea et les Nzalang Nacional équato-guinéens se sont neutralisés un partout, hier, lors du deuxième match amical dans le cadre de la fenêtre FIFA. La rencontre s'est tenue au Complexe Emir, à Antalya, le même stade qui avait accueilli le match amical entre les deux nations le 17 novembre, à l'issue duquel Madagascar s'était imposé 2 à 0.

Le sélectionneur Corentin Martins a légèrement modifié sa formation par rapport à celle alignée contre le Kirghizistan. Il a intégré deux remplaçants dès l'entame du match : Johan N'Zi à la place de Couturier et Sandro Trémoulet à la place de Thomas Fontaine dans le onze de départ.

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Les Barea ont tenté d'imposer leur jeu durant le premier quart d'heure. Les hommes de Corentin Martins ont procédé par attaques et contre-attaques, mais aucun tir n'a été cadré. Les Nzalang Nacional ont, eux aussi, eu très peu de tentatives, sans réel danger. Les deux formations ont peiné à faire preuve de créativité. Les Équato-Guinéens ont accentué la pression dans les cinq dernières minutes, ce qui a payé dans le temps additionnel de la première période (46e). Ils menaient 1 but à 0 à la pause.

Bilan sans défaite

« Nous étions assez sérieux, peu d'occasions dans l'ensemble. Nous avons manqué d'opportunités en première période », confie Corentin Martins.

Plus dynamiques, les Barea ont réagi au retour des vestiaires. Johan N'Zi et Marco Ilaimaharitra ont tenté leur chance aux abords de la surface, mais la défense adverse est restée solide. Le puissant tir lointain du capitaine Rayan Raveloson a heurté le poteau droit (57e). Le même milieu de terrain des Young Boys a été à l'origine de l'égalisation, sur un coup franc direct placé au deuxième poteau (62e).

Les hommes du sélectionneur franco-portugais ont globalement maîtrisé la seconde période. Hakim Abdallah a envoyé le ballon de peu au-dessus de la barre transversale (68e). Les deux attaquants Nicolas Fontaine et El Hadary ont tenté de faire la différence, en vain. « L'effectif est beaucoup mieux en général, tant sur l'intensité défensive et offensive que sur la circulation du ballon et le plan mental, car l'équipe, menée 0-1, n'a pas baissé les bras, la tête haute pour revenir au score et tenter de gagner, mais... », a ajouté le coach.

Lors des six dernières rencontres entre les deux nations, Madagascar compte quatre victoires, un nul et une défaite. Ces matchs ont servi de test de confirmation de poste pour les joueurs déjà intégrés à la sélection depuis les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur n'ayant pas testé de nouveaux joueurs. La prochaine fenêtre FIFA aura lieu au mois de juin, tandis que les qualifications pour la CAN 2027 devraient débuter en septembre.