Afrique: Les Éperviers décrochent une victoire face au Niger

Solide, sérieux et efficace. Les Éperviers ont décroché une précieuse victoire ce mardi à Casablanca face au Niger (1-0), dans le cadre d'un match amical.

C'est Kevin Denkey qui a fait la différence dès la 6e minute, inscrivant le seul but du match sur la première véritable occasion togolaise. Un but précoce qui a conditionné toute la rencontre.

Bien en place défensivement, les poulains de Patrice Neveu ont ensuite géré leur avantage avec sérieux, résistant aux assauts répétés des attaquants nigériens sans jamais trembler. Au retour des vestiaires, les Mena ont poussé, accentué la pression -- mais la défense togolaise a tenu bon jusqu'au coup de sifflet final.

En contre-attaque en fin de match, le Togo a tenté de doubler la mise sans succès, mais qu'importe : l'essentiel est ailleurs.

Après le match nul face à la Guinée, cette victoire envoie des signaux encourageants. Les Éperviers semblent trouver leurs marques, et leurs ambitions pour les prochaines échéances prennent forme.