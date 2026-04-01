Burkina Faso: SNC - Début des inscriptions de l'atelier artistique pour enfants

De passage à Bobo-Dioulasso, Kantigui a constaté que les populations attendent impatiemment la Semaine nationale de la culture (SNC) qui se déroulera, du 25 avril au mai prochain. En effet, à quelques trois semaines de l'événement, il alimente toutes les causeries des « grins ». C'est ainsi que Kantigui a appris que le Comité national d'organisation informe le public que dans le cadre de la 22e édition de la SNC placée sur le thème : « Culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales », des ateliers d'initiation artistique et culturelle seront organisés, du 26 avril au 1er mai 2026, à l'Espace rencontre de Dafra à Bobo-Dioulasso, au profit des enfants âgés de 7 à 15 ans, scolarisés ou non. Ces ateliers visent (…)

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