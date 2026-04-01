Gambie/Sénégal: Pape Thiaw propose une équipe remaniée face à la Gambie

Dakar — Le sélectionneur Pape Thiaw a mis en place une équipe largement remaniée pour le match amical international contre la Gambie avec notamment Yehvann Diouf dans les buts et le défenseur Nobel Mendy qui honore sa première sélection en équipe nationale A.

Si les habitués Krépin Diatta et El Hadji Ibrahima Diouf occupent les flancs de la défense dans une position plus haute, Abdoulaye Seck et Mamadou Sarr vont constituer la paire défensive dans l'axe central de la défense. Au milieu de terrain Pathé Ciss et Nobel Mendy vont accompagner Habib Diarra dans le coeur du jeu. En attaque, la pointe Chérif Ndiaye sera entouré par les ailiers Ismaila Sarr et Assane Diao.