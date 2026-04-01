Gabon: Zita Oligui Nguema redonne le sourire aux enfants à travers une caravane chirurgicale

« Etre humain, c'est se soucier les uns les autres. Etre civilisé, c'est travailler ensemble en vue de créer une vie meilleure », la Première Dame, Zita Oligui Nguema s'accorde avec cette pensée. Elle à l'origine de la caravane chirurgicale qui redonne espoir à de dizaines d'enfants gabonais marqués par des malformations ou des séquelles de brûlures. Cette opération a été lancée à Libreville, le lundi 30 mars au Centre Hospitalier Universitaire Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebori.

Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon a dessiné le sourire sur les visages d'une dizaine d'enfants, marqués par des malformations ou des séquelles de brûlures. Cette opération est un partenariat entre la Fondation Ma Bannière et l'ONG italienne Emergenza Sorrisi. Ladite opération est placée sous le thème "Redonnons le sourire à nos enfants", cette initiative vise la prise en charge des fentes labio-palatines (becs de lièvre), ainsi que des séquelles de brûlures. Cette caravane qui redonne le sourire aux enfants et satisfait les parents, est l'expression de l'humanisme qui se fait chair.