Gabon: Zita Oligui Nguema redonne le sourire aux enfants à travers une caravane chirurgicale

1 Avril 2026
Gabonews (Libreville)
Par Martial Tsonga

« Etre humain, c'est se soucier les uns les autres. Etre civilisé, c'est travailler ensemble en vue de créer une vie meilleure », la Première Dame, Zita Oligui Nguema s'accorde avec cette pensée. Elle à l'origine de la caravane chirurgicale qui redonne espoir à de dizaines d'enfants gabonais marqués par des malformations ou des séquelles de brûlures. Cette opération a été lancée à Libreville, le lundi 30 mars au Centre Hospitalier Universitaire Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebori.

Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon a dessiné le sourire sur les visages d'une dizaine d'enfants, marqués par des malformations ou des séquelles de brûlures. Cette opération est un partenariat entre la Fondation Ma Bannière et l'ONG italienne Emergenza Sorrisi. Ladite opération est placée sous le thème "Redonnons le sourire à nos enfants", cette initiative vise la prise en charge des fentes labio-palatines (becs de lièvre), ainsi que des séquelles de brûlures. Cette caravane qui redonne le sourire aux enfants et satisfait les parents, est l'expression de l'humanisme qui se fait chair.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.