Burkina Faso: Mode - Sorobis crée la magie du Faso Danfani à New york

Le styliste burkinabè Issa Sorogo alias Sorobis a créé une véritable sensation autour de la mode burkinabè le 25 mars 2026 à Harlem lors du Business Mixer organisé par le Bradhurst Merchants Association (BMA) à travers une présentation de ses collections à un public essentiellement noir américain.

C'est un public complètement admiratif qu'on pouvait voir lors du passage du styliste Issa Sorogo alias Sorobis au Business Mixer organisé par le Bradhurst Merchants Association (BMA) le 25 mars 2026 à Harlem à New York. Ses collections, soigneusement taillées dans la culture burkinabè ont suscité un réel engouement du public essentiellement constitué de noirs américains non seulement pour la richesse des tissus, l'élégance des coupes et l'authenticité du style.

« C'est toujours avec passion et émerveillement que les gens nous reçoivent quand nous parlons de la culture burkinabè dans ce genre de rencontre. Pour beaucoup d'afro américains, c'était la première fois qu'ils voyaient ou touchaient du Faso Danfani et ils ont vraiment adoré », s'est-il réjouit.

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Pour le styliste burkinabè basé à New York, la promotion de la culture africaine est un travail de longue haleine dans la mesure où il est difficile de réunir tous les américains dans un même endroit pour faire la promotion du « Made in Africa ».

« C'est pourquoi, toutes les fois où j'arrive à faire la promotion de la mode burkinabè ne serait-ce qu'auprès d'un seul américain, il y a une joie et une satisfaction interne qui m'anime. Surtout s'il s'agit d'africanistes qui vont à leur tour partager la mode africaine autour d'eux », a-t-il indiqué.

Ce Business Mixer ou Cocktail de Réseautage pour Petites et Moyennes Entreprises, est organisé chaque dernier mercredi du mois par Yolany Bernardez, CEO de « Sites & Bites » et également Coordonnatrice des Activités Communautaires du BMA. Il a connu la participation d'éminents photographes tels que Winston Rodney, Charles Mitchell II et Leonard McKenzie.